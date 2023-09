Shakira, la artista colombiana de mayor proyección internacional, está a punto de convertirse en la primera latina en recibir el Michael Jackson Video Vanguard Award en los premios MTV, que se llevan a cabo este 12 de septiembre.



(Le recomendamos: Regresa el BOmm, el mercado musical más grande del país)

La barranquillera ha sido escogida para este homenaje por su impactante y original videografía y su exitosa trayectoria que ha sido reconocida con tres premios Grammy, 13 Grammy Latino y como Persona del año en los Grammy Latino de 2011. Hay que recordar que es la única artista que tiene tres canciones que han servido como himno oficial de los mundiales de Fútbol del 2006, 2010 y 2014.



La 40ª edición de los premios MTV VMA (MTV Video Music Award) se llevará a cabo en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, con la presentación de la rapera Nicki Minaj. En la gala se distinguirán los mejores vídeos musicales del año y se espera que Beyoncé sea la gran triunfadora, pues cuenta con ocho nominaciones.

Shakira se suma a lista de ganadores del Michael Jackson Video Vanguard Award, entre otros, Justin Timberlake, Rihanna, Jennifer López, Pink, U2, Duran Duran, Guns n' Roses, The Beatles. David Bowie y The Rolling Stones.



Recientemente, la revista Rolling Stone escogió los 25 mejores videos de la artista colombiana. Destaca los de 'Chantaje', 'Se quiere se mata', 'Waka waka', 'Estoy aquí', 'Inevitable', 'Te dejo Madrid', 'Can’t remember to forget you', 'Underneath your clothes', 'Ojos así', 'Suerte – Whenever, wherever', 'Pies descalzos, sueños blancos', 'La tortura', 'Hips don’t lie' y ''Ciega sordomuda'.

Más noticias