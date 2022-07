Shakira y Luis Miguel son dos de las voces más reconocidas de la música latinoamericana. Ambos llevan décadas en la industria y han alcanzado todo tipo de récords y reconocimientos.



Muchas personas se han preguntado en los últimos años por qué las estrellas nunca se han unido para una colaboración. Ahora, un medio mexicano reveló cuál sería la razón de la enemistad entre ambos.



Según reportes de la ‘Revista Mira’, Luis Miguel intentó en varias ocasiones hacer un acercamiento a la barranquillera. El cantante mexicano quiso realizar un proyecto musical con la intérprete de ‘Loca’.



Shakira supuestamente rechazó la propuesta del artista, lo que ocasionó la molestia de este y todo su equipo de trabajo. Desde entonces, ‘El Sol de México' habría dejado claro que no colaboraría con la colombiana.



La revista no reveló hace cuántos años fue esto pero se sabe que el trabajo aparecería en un álbum de estudio de Luis Miguel. El cantante quería que Shakira le escribiera tres canciones para él interpretar.



Finalmente por motivos económicos no llegaron a un acuerdo entre los dos. Algunos rumores especulan que además, a la barranquillera no le gustaba el estilo musical que propone el mexicano. Por lo que Luis Miguel se habría molestado con las exigencias de Shakira.



Otro proyecto

En una segunda ocasión, los cantantes latinos estuvieron cerca de hacer parte de un mismo trabajo artístico. Para la película ‘La leyenda del Zorro’, estrenada en el 2005, los dos estuvieron a punto de colaborar.



Luis Miguel haría parte del elenco del filme, como invitado especial. Es decir, no saldría en muchas escenas. Shakira por su parte, alcanzó a hacer pruebas para ser co-protagonista de la película.



Ninguno de los dos terminó participando en el proyecto porque supuestamente rechazaron las propuestas. No se sabe si la posible participación del otro tuvo que ver con la negativa de ambos.



En el 2010, hicieron parte de una canción en la que participaron otros artistas latinos como Juanes, Ricky Martin, Vicente Fernández, Thalía, Jenni Rivera, Belinda, y Daddy Yankee.



‘Somos el mundo’ fue una adaptación en español estrenada en marzo de 2010, como contraparte a su versión anglo de Michael Jackson y otros cantantes de ese idioma.



Ese fue el último y único proyecto en el que Luis Miguel y Shakira han cruzado caminos. Por ahora, los dos artistas siguen teniendo exitosas carreras separados el uno del otro.

