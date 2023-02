La plataforma de TikTok, creada en China el dos de agosto de 2018 por Zhang Yiming, se ha convertido en una de las plataformas con alrededor de 1.000 millones de usuarios activos en el mundo, según datos realizados en julio de 2022 por ByteDance Ltd, como lo menciona ‘PrimerWeb -agencia de Posicionamiento Web SEO-.

(También: Adelantan venta general de boletas para RBD en Medellín: ¡Se inicia hoy mismo!).

El ´Sped Up Songs’ es un fenómeno que consiste en aumentar la velocidad de una canción al 150 por ciento con el fin de darle dinamismo a la voz de quien la interpreta al causar que esta se vuelva más aguda.

La nueva tendencia ha contribuido a la publicidad de canciones como Cool For The Summer, Die For You, Sure Thing, entre otros, haciendo que estas vuelvan a hacer reconocidas.

(Le puede interesar: Los artistas y creativos mejor pagados del 2022, según Forbes. ¡Está Bad Bunny!).

Por otra parte, la plataforma de Stotify ha hecho una playlist oficial titulada ‘Sped Up Songs’ para quienes se han vuelto fanáticos de estas nuevas melodías que hasta ahora han superado el millón de me gustas, según el medio ‘El País’.

Esta plataforma ha sido un auge para la revolución musical logrando sumar alrededor de 10 millones de reproducciones con el hashtag #spedup haciendo que los artistas publiquen de forma oficial estas nuevas versiones.

(Puede leer: Jennifer Aniston asistió a concierto de Harry Styles y se armó un alboroto).

El 29 de junio de 2009 se lanzó una de las canciones más conocidas durante la carrera de Shakira ‘Loba', con una mezcla de ritmos entre electrónica y pop.

La pista musical, en la versión de inglés, alcanzó el top 10 en Estados Unidos y se convirtió en una de las canciones más escuchadas en América Latina. Además, de tener alrededor de 234 millones de visitas en la plataforma de YouTube.

(También: Bad Bunny lanzó el video de 'Ojitos Lindos': ¿a quién se lo dedicó?).

De acuerdo al éxito que tuvo la melodía de electro-pop y con los resultados favorables de TikTok con 'Sped Up', Shakira se lanzó a publicar, este 17 de febrero, nuevamente en su cuenta de YouTube la canción ‘Loba’, con la velocidad aumentada al 150 porciento, logrando alcanzar 33.000 visitas en menos de 10 horas.

Más noticias EL TIEMPO

Yoko Ono, sinónimo de vanguardia y viuda de Lennon, cumple 90 años

Tostao: ¿quién sería su nueva pareja tras separación con Goyo?

Mariana Correa, hija de Natalia París, deslumbra con sus dotes musicales

Laura Daniela Alarcón Vargas

​REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS