Si hay alguien que puede convertir una controvertida y mediática separación en un fenómeno global, esa es, sin duda, Shakira, quien hizo de su ruptura con el futbolista español Gerard Piqué su mejor arma para impresionar a los seguidores, conmocionar a los amantes del fútbol y, como si fuera poco, paralizar al mundo de la música con más de 25 millones de vistas en las primeras 11 horas.



Fue solo anunciar una colaboración conjunta entre Shakira y el productor argentino Bizarrap para que el mundo posara su mirada en ‘BZRP Music Sessions #53’, un sencillo que, desde su lanzamiento el pasado 11 de enero, ha puesto a temblar no solo a Piqué, sino también a la industria musical.

Unos pasan la ‘tusa’ llorando desconsoladamente, otros deciden afrontarla echando tierra al pasado y Shakira la desafía haciendo lo que mejor sabe hacer: monetizando y revolucionando las plataformas digitales al mejor estilo de Bizarrap.

Bizarrap y Shakira: un éxito anunciado

Cuando se trata de iniciar una ‘tiradera’ -una confrontación musical plagada, a menudo, de críticas, sarcasmo e indirectas-, Bizarrap manda la parada. Y si no, que lo diga el amplio y exitoso prontuario de confrontaciones musicales que lleva a sus espaldas.

Fue el sencillo que realizó con la cantante argentina Nicki Nicole el que lo llevó a sumar puntos en las plataformas digitales y, unos años después, a tocar la cima de la mano de colaboraciones con artistas como, por ejemplo, Anuel AA, Duki, Paulo Londra y Lalo Ebratt. Rápidamente, pasó de ser ignorado por la prensa a estar en boca de todos a lo largo y ancho del globo.

“Al principio editaba videos de batallas de rap. Pero cuando empecé con las sessions, subieron las visitas”, contó Gonzalo Julián Conde, nombre de pila de Bizarrap, para el diario ‘El País’.



Y agregó: “Y con la de Nicky Nicole explotó todo: fue la más oída de Argentina. Miré el top 200 de Spotify y había 11 canciones mías. Investigué y no había precedentes. Ahí me dije: 'Bueno, ya está, tengo que dedicarme a esto a full’”.

Antes de ‘BZRP Music Sessions #53’, quizás, una de las ‘tiraderas’ más conocidas fue la que el rapero Residente, en conjunto con Bizarrap, emprendió contra J Balvin: en tan solo 8 minutos 40 segundos criticó y lanzó duros dardos al reguetonero colombiano.



“Pendejo”, “mentiroso” y “bobolón”, fueron algunos de los adjetivos calificativos que el puertorriqueño usó para describir al intérprete de ‘Mi gente’ en la ‘BZRP Music Sessions #49’.



10 meses después de este mediático lanzamiento, Bizarrap sumó una nueva víctima a su lista: Gerard Piqué, el futbolista español con quien Shakira ha venido protagonizando una mediática y polémica separación desde principios de junio de 2022.

“Mañana BZRP Music Session #53”, fue el corto, pero contundente mensaje con el que los artistas confirmaron la inesperada colaboración a través de sus redes sociales, el pasado 10 de enero. Sin embargo, la artista ya habría dado pistas publicando una imagen en la que se lee la frase “



La sesión conjunta del productor argentino con Shakira, lejos de defraudar, superó todas las expectativas. A la cantante le bastó mucho menos tiempo que a Residente -poco más de tres minutos y medio- para dejar en claro que tras una ruptura, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

‘BZRP Music Sessions #53’: una clara indirecta a Piqué que se convirtió en fenómeno global



No es porque se trate de una de las artistas latinas más exitosas del mundo -con más de 60 millones de discos vendidos a nivel mundial y tres Grammy Latino en su haber profesional-, pero el triunfo de su colaboración con Bizarrap se veía venir. Ya había roto récords en YouTube con ‘Monotonía’ y, tan solo tres meses después, lo volvió a hacer, pero de la mano de la ‘BZRP Music Sessions #53’.



La noche del 11 de enero del 2023 será por siempre recordada en la industria musical: una controvertida separación, unos rumores de infidelidad y la colaboración de uno de los más importantes productores del mundo -logró el puesto 49 a nivel global en Spotify en 2022- fueron los elementos que le hicieron falta a Shakira para acumular 25 millones de vistas en YouTube en las primeras 11 horas.

Por meses, el mundo fue testigo de su tormentosa ruptura con Piqué, pero el pasado miércoles también lo fue de su venganza. ¿Qué mejor manera de demostrarle al mundo que “las mujeres no lloran, las mujeres facturan” que convirtiéndose en tendencia musical en las plataformas digitales?

Con esa letra nadie va a querer ser el ex de Shakira pic.twitter.com/EULVrqXsZX — Joel | 🇦🇷⭐⭐⭐ (@burcabi_) January 10, 2023

Mientras que ‘Monotonía’ superó las 32 millones de reproducciones en YouTube a 48 horas de su lanzamiento y fue catalogado ‘el debut más grande en español de 2022′; la cifra de ‘BZRP Music Sessions #53’ ya asciende a 27 millones de vistas. Un número exorbitante si se tiene en cuenta que fue lanzado hace poco más de 10 horas.



En Spotify, la intérprete de ‘Antología’ tampoco se queda atrás: Shakira cuenta con más de 55 millones de oyentes mensuales. Su canción más escuchada es ‘Hips don’t lie’ con 1.145.407.524 reproducciones, le sigue ‘Te Felicito’ con 446.539.932 y el top tres lo cierra ‘Monotonía’ con 178.018.993. Aunque, al paso que va, ‘BZRP Music Sessions #53’ no demora en introducirse en la lista.

"Para Shakira es su primera canción desde ‘Monotonía’ que alcanzó el puesto número tres en la lista Hot Latin Songs de Billboard (con fecha del 5 de noviembre). Actualmente, se encuentra en el lugar número uno en el Latin Airplay, lista que ha encabezado durante cuatro semanas”, explica ‘Billboard’, revista estadounidense especializada en información sobre la industria musical.



Bizarrap, por su parte, tampoco defraudó. Tras el lanzamiento de su última sesión, su número de seguidores en Instagram llegó a los 16,3 millones; sus suscriptores en YouTube ascendieron a 17, 2 millones y sus oyentes mensuales en Spotify se posicionaron en más de 35 millones. Algunos de sus videos acumulan más de 300 millones de visualizaciones.

‘Quedate’, la canción que lanzó en julio del pasado año junto al rapero español Quevedo, se convirtió en la canción del verano en muchos países de habla hispana. Su letra y ritmo le valieron para posicionarse como la séptima canción más escuchada a nivel global en Spotify en 2022, según ‘BBC Mundo’.

El mundo del espectáculo con los ojos puestos en Shakira

En el mundo de la música y el espectáculo, nadie es indiferente a Shakira en este momento. Los dardos que la artista barranquillera lanzó a su expareja Piqué y a Clara Chía, la nueva novia del exfutbolista catalán, no pasaron desapercibidos; todo lo contrario, las redes ardieron con una oleada de comentarios.



Uno de los primeros en reaccionar fue Ibai Llanos, socio y amigo íntimo del exjugador español, quien se mostró sorprendido al escuchar por primera vez el sencillo durante una transmisión.

“Hostia, pero qué es esto, qué barbaridad, y decíamos al principio del video ‘¿Tirará beef?’ (...) Descanse en paz, Gerard Piqué”, señaló el creador de contenido.

La canción de Shakira es una fantasía, pero no supero la reacción de Ibai Llanos! Oro puro 🤣🤣 pic.twitter.com/yXUe9ruPp0 — ❥ 𝔸𝕝𝕓𝕚𝕥𝕒🤍 (@AlbitAlaron) January 12, 2023

En medio del revuelo, también hubo espacio para el humor. “¿Creéis que lo de Shakira va por Piqué?”, escribió Ibai Llanos en Twitter. A lo que muchos usuarios respondieron: “Claramente” y “Es publicidad encubierta de Twingo, claramente”.

Creéis que lo de Shakira va por Piqué? — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Las indirectas de la canción fueron tan evidentes que llamarlas de ese modo resultó toda una ofensa para la cantante y actriz española Aitana. “En TikTok me salen videos de ‘Analizamos las indirectas’, ¿qué indirectas?”, sentenció la intérprete de ‘Mon Amour’ a través de su cuenta de Twitter.

en tiktok me salen vídeos de “analizamos las indirectas”… ¿qué indirectas? #BZRPMusicSession53 — Aitana (@Aitanax) January 12, 2023

Alejandro Sanz, uno de los amigos más cercanos de la cantante colombiana -trabajaron en las canciones ‘La Tortura’ y ‘Te lo agradezco’-, tampoco perdió la oportunidad para mostrar apoyo a su colega. Tras el lanzamiento de la tercera pista que se estrena tras la ruptura de Shakira y Piqué, el español escribió un corto, pero contundente mensaje en su cuenta de Twitter: “Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!”.

Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 12, 2023

En la industria musical colombiana, Fonseca y Goyo, de la agrupación Chocquibtown, sacaron la cara. Mientras que el cantautor bogotano llamó a Shakira “gigante”; la vocalista chocoana se limitó a replicar una línea de la canción. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, escribió.

La canción de Shakira Y Bizarrap tampoco fue ajena a la política. La representante del partido Alianza Verde Katherine Miranda dejó ver su admiración por el sencillo: “Lo que me gusta de la canción de Shakira es que rompe los estereotipos de las típicas canciones de desamor y hace un llamado al amor propio y a la dignidad. A mí sí me gustó”.



Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico, dijo: “Muchos que critican a Shakira por su tusa explícita aún no superan la tusa de haber perdido las elecciones”.

Muchos que critican a Shakira por su tusa explícita aún no superan la tusa de haber perdido las elecciones. Dicen cosas como:

—Cambiaste un bolso Magni Fico de Mario Hernández por una mochila de lana de chivo🎵

—No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la Registraduría🎶 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 12, 2023

Los seguidores de la cantante, por su parte, no escatimaron en mostrar su respaldo tanto en redes sociales como en los comentarios del video. “Estoy impresionada, Shakira es un fenómeno, 27 millones de reproducciones y 3.7 millones de likes en tan solo unas horas, nuestra reina de 1991 lo tiene todo”, apuntó una usuaria.



Medios internacionales como ‘Daily Mail’, ‘The Sun’, ‘¡Hola!’, ‘Rolling Stone’, ‘Metro’, ‘Marca’ y ‘Billboard’ también registraron el más reciente lanzamiento de la barranquillera. “Sin sutilezas, Shakira contra Piqué en su última canción”, tituló el diario español ‘El País’; mientras que ‘El Confidencial’ escribió: “Es una de las venganzas más espectaculares de la historia de la música”.

‘Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú’: la venganza de Shakira



En tan solo 3 minutos treinta y ocho segundos, Shakira no deja ‘títere con cabeza’. La letra de ‘BZRP Music Sessions #53’ es tan clara como contundente: está repleta de indirectas para Piqué y su nueva pareja, Clara Chía, una estudiante de 23 años. Quizás, la indirecta más evidente es la mención de sus nombres que están camuflados en las palabras sal-pique y clara-mente.

La canción comienza con la dedicatoria “Pa’ tipos como tú” y, a ella sobreviene una ola de indirectas como “Tanto que te las das de campeón y, cuando te necesitaba, diste tu peor versión” y “Una loba como yo no está pa’ novatos”.



En medio de luces azuladas y ritmo acelerado, Shakira hace su primera mención a Clara Chía con la frase “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”. Sin embargo, no es la más directa que hace; tan solo unos cuantos segundos después canta: “Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”.

En esta parte además de hacer un juego de palabras brillante con el nombre de PIqué en "perdón que te sal-pique" se refiere a los 14 millones de euros que le debe a Hacienda así como la casa que le construyó Piqué a sus padres a la par de la suya. DALE SHAKI CON LA SILLA 🔥 pic.twitter.com/axATTBlfjt — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

A la pista se suman ‘joyitas’ como “Yo valgo por dos de 22", “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “Cambiaste un Rolex por un Casio”, frases que no hacen más que reiterar la superioridad que siente la artista con respecto a la nueva pareja de Piqué.



Shakira, además, se saca la ‘espinita’ del fraude fiscal por más de 14 millones de euros al que fue acusada por parte de la Hacienda española, “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, canta en una parte del sencillo.

La letra completa de la nueva canción de Shakira

Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato



Una loba como yo no está pa' novatos

Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú

Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

TWITTER

Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques

Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo sólo hago música perdón que te salpique



Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan



Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú



Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú



Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo



Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado dale despacio



Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.



Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, pa' tipos como tú



A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Valeria Castro Valencia

Redacción Tendencias