¿Catársis? Claro, 'Monotonía' es una forma de liberación que usó Shakira para sacar de su alma parte del dolor de su separación del futbolista del Barcelona Gerard Piqué, pero también le ha dado a la barranquillera y a Ozuna, con quien la interpreta, buenos dividendos.

A menos de 10 horas de haber sido lanzada la canción y el video de 'Monotonía' (a las 7 p.m. del 19 de octubre), llevaba 14 millones de reproducciones y gran cantidad de comentarios de los seguidores de los artistas, que apoyaron a la barranquillera.

Igualmente, es número uno en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Panamá, Guatemala y República Dominicana, entre otros países.



Y es que frases como “no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo” calaron entre los fanáticos de Shakira.



“De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”, es otra de las estrofas, en las que le envía un claro mensaje a su expareja.

“Estaba corriendo por alguien, que por mí ni estaba caminando”, sigue la canción, que por mucho tiempo tendrá el sello del dolor que le causó a la artista su separación, pero también ponerse hermosa para inrerpretarla y decirle a todos que hay que seguir adelante siempre. .