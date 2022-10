Shakira sigue estando en la lupa de los medios de comunicación y de las redes sociales, luego de su polémica ruptura amorosa con el central del FC Barcelona, Gerard Piqué. No obstante, su lío jurídico con su expareja no ha sido un impedimento para seguir creando música y brillar en el mundo del espectáculo internacional.



Y es que en las últimas semanas ha corrido el rumor de que se viene un nuevo sencillo con una letra bastante ‘picante’ en medio de la situación sentimental por la que está pasando la cantante. Es más, algunos internautas se han atrevido a decir que es una dedicatoria personal para el futbolista.

En su cuenta personal de Twitter, donde cuenta con algo más de 53 millones de seguidores, la intérprete de ‘Te Felicito’ posteó un adelanto de lo que será su nueva canción, aunque sorprendió a sus fanáticos con un par de enigmáticos mensajes que tuvieron bastantes interpretaciones por la opinión pública.



"No fue culpa tuya (...) Ni tampoco mía", fueron algunos trinos de la artista; no obstante, el que más causó intriga entre los usuarios de internet fue el que decía “Yo sabía que esto pasaría”, por lo que las plataformas digitales se encendieron con el anuncio.



Ahora bien, es prudente destacar que Shakira le está sacando el mayor provecho posible a la coyuntura por la que está atravesando con el catalán, pues la atención está situada en el desenlace que pueda tener el pleito legal entre ambos, y el estreno de una canción en estos momentos es ideal para volverse trending topic.



Así las cosas, el próximo miércoles 19 de octubre se estrenará ‘Monotonía’, tema que realizó con el puertorriqueño Ozuna, y que desde ya ha empezado a generar reacciones entre la fanaticada de las celebridades.



“ La queremos ya”, “Dios mío, esto va a ser un hit mundial”, “en un reguetón, tocó llorar perreando”, “omg, ya quiero oirla que emoción”, “no, falta muchisimo para escucharla” y “que mala eres, no puedo esperar diez días”, fueron algunas de las reacciones de algunos internautas ansiosos por el estreno.



