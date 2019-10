Conozca cómo suena el remix de 'Tutu' con Shakira, Camilo y Pedro Capó

El remix de 'Tutu' ya es una realidad y ha sorprendido gratamente a todos los fanáticos de los artistas que la interpretan, pues a las voces de Camilo Echeverry y Pedro Capó, se sumó nada más y nada menos que la de una de las cantantes colombianas con mayor reconocimiento a nivel mundial: Shakira, quien hace algunos días confesó a través de su cuenta de Instagram: "No me puedo sacar esta canción de la cabeza!".

Todo empezó con esta publicación de la artista colombiana que revolucionó las redes sociales y que antojó a más de uno, de seguir escuchando su voz interpretando el famoso tema compuesto por Camilo Echeverrry. Fue a partir de ese momento que se dio un intercambio de mensajes entre los músicos.



"Es tuya! haz lo que quieras!!!!", respondió el joven cantante cuando la barranquillera le preguntó si la dejaba hacer el remix de la canción. Desde entonces, empezaron los rumores de una posible colaboración entre los artistas y con él, el regreso musical de la colombiana tras el lanzamiento de su último álbum 'El Dorado' en 2017.



Una semana después, los cantantes sorprendieron a sus seguidores con una foto en la que se les ve juntos y muy sonrientes. Esta publicación acrecentó los rumores de que el remix de 'Tutu' junto a Shakira ya no sería una simple posibilidad dialogada en redes sociales, sino una realidad.

Tres días después, Shakira hizo el anuncio que todos estaban esperando, su participación en el remix del tema interpretado por Camilo Echeverry junto a Pedro Capó. "Ustedes lo pidieron y lo que quieren de mi, lo tienen, así que este martes 15 de Octubre a medianoche...Tutu el Remix!"



Por su parte, Echeverry no pudo contener la emoción y escribió en su cuenta de Instagram: "que nadie me pellizque, por si las moscas... no vaya a ser que esté soñando...TUTU REMIX. CAMILO - SHAKIRA - PEDRO CAPÓ. Este Martes a media noche!".



El gran sueño del pequeño de 7 años al que su padre le regaló el cassette de “Dónde están los ladrones”, álbum que lanzó al estrellato a la artista barranquillera, finalmente se hizo realidad. Y hoy, con 25 años, Camilo Echeverry obtiene uno de los mayores logros de su carrera musical, que se ve materializado en esta versión de este reconocido tema que a pocas horas de su lanzamiento ya cuenta con más de 600 mil reproducciones y es tendencia a nivel mundial.

Escuche aquí cómo suena el remix oficial de 'Tutu'.

Tendencias EL TIEMPO