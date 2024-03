Shakira habla con Bocas de su nuevo disco, sus hijos y los cambios en su vida

En entrevista con la revista Bocas que usted podrá leer en eltiempo.com, Shakira habló de su nuevo álbum, de su rol como madre tras la separación del exfutbolista Gerard Piqué y de su vida actual y sus proyectos.

El siguiente es un fragmento del diálogo de Bocas con la cantante barranquillera:

"Tengo hambre”, le dice Shakira a su equipo, “¡me tienen que llevar a comer ahora!” Es la 1 de la mañana y la barranquillera no ha dejado de hablar de su nuevo disco, Las mujeres ya no lloran. En la tarde, sus hijos, Sasha y Milan estuvieron corriendo por el corredor del piso 30 del Hard Rock Café donde la barranquillera estuvo con unos pocos medios mundiales. “Son unos niños preciosos; se han adaptado muy bien. Tienen una vida social intensa en el colegio. Están felices. Se adaptaron perfecto”, dice en una conversación casual una persona de su círculo de confianza. Su hermano Tonino, un barranquillero con una sonrisa eterna y la estatura y la constitución física de un jugador de fútbol americano, no les quitaba los ojos de encima mientras ellos iban y venían.

Shakira estaba vestida de negro, tenía un collar plateado y unos tenis de plataforma. En su entrevista con la revista Bocas, de EL TIEMPO, contó qué significó armar un disco con todo lo que ha pasado en su vida en los últimos años, sus historias con el autor de Cien años de soledad, al que no le dice García Márquez ni Gabo, sino Gabriel. Sus satisfacciones con la Fundación Pies descalzos y los primeros años, en la década de 2000, en los que, para que le prestaran atención, iba a foros iberoamericanos para hablar de educación con reyes y presidentes con la pasión de una activista y ahora puede ver con satisfacción, no solo que tenía la razón, sino que miles de niños se han convertido en jóvenes universitarios.

Habló de lo que significó su presentación en el Súper Bowl y quedar al lado de nombres legendarios como el de Michael Jackson; contó cuáles serían las canciones con las que armaría una fiesta y sus canciones favoritas de todos los tiempos en la que incluyó Enjoy the silence, de Depeche Mode. En su banda sonora colombiana, dijo, tampoco faltaría el gran Joe Arroyo. Y cuando habló de libros se decantó por una historia visceral en el que el personaje principal es una loba que tiene que rearmarse con sus huesos. Y entre otras cosas contó su reencuentro con el futbolista Lionel Messi, excompañero de su exmarido el 'innombrable', en su regreso a Miami, “pero curiosamente no nos vimos acá”, dijo.

Uno de los temas más esperados era precisamente esta colaboración con la estadounidense Cardi B. Foto:Instagram @shakira Compartir

El disco tiene cuatro portadas y colaboraciones con músicos como Cadri B, Turizo, Rauw Alejadro, Turizo y Bizarrap, y sus fanáticos tendrán un golpe de nostalgia con el reencuentro con la “Shakira clásica” con canciones como Última y Cómo, dónde y cuándo.

