Como ya lo dijo Shakira en su última canción con el productor argentino Bizarrap, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, y esto queda reflejado con las decenas de récords que ha sumado la barranquillera en las últimas dos semanas con el tema de ‘Shakira || BZRP Music Sessions # 53’.



A los pocos días del lanzamiento, que se realizó el pasado 11 de enero, el video se convirtió en el debut más exitoso de una canción en español en YouTube, superando a la popular canción de ‘Despacito’.



A esto se sumó después otros logros en la plataforma de ‘streaming’ Spotify, como posicionarse por varios días como la canción número en el Top Global. Y todo parece indicar que las buenas noticias para la cantante colombiana no paran, pues logró otro nuevo récord histórico.

Este domingo, Shakira se convirtió en la artista latina con más oyentes mensuales en la historia de la plataforma, superando así el récord que hasta el momento ostentaba el cantante puertorriqueño Bad Bunny.



La barranquillera cuenta en estos momentos en la plataforma de Spotify con 68’879.869 seguidores mensuales, unos 800 mil más que el boricua, quien suma 68’040.492 oyentes mensuales, tras el gran éxito que tuvo su álbum ‘Un verano sin ti’.

#EsTendencia: Shakira rompe el récord de más oyentes mensuales de un artista latino en la historia de Spotify, superando al anterior poseedor del récord, Bad Bunny 👀🔝 pic.twitter.com/38TFWJddB6 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) January 22, 2023

Shakira ha expresado en sus redes sociales su agradecimiento a los fanáticos por el apoyo que le han dado no solo con el lanzamiento de su última canción, sino con la sonada separación con el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué.



“Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”, escribió la artista dos días después del sonado lanzamiento de su canción.

