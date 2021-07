Shakira elogia a Maluma y no descarta trabajar con J Balvin

Shakira publicó el pasado 16 de julio ‘Don’t Wait Up’, su nueva canción, el abrebocas de lo que será su nuevo disco. Desde entonces, la artista barranquillera ha aparecido en medios nacionales e internacionales para promocionar su nuevo material.



En entrevista con Noticias RCN, habló del videoclip, el cual grabó en Tenerife, España. "Me parecía que podía ser novedoso el concepto de surfear en la noche. Siempre vemos muchas imágenes de surf diurnas, y hacerlo de noche con una tabla iluminada con luces de neón me parecía algo estéticamente muy fresco".

La artista confesó que esta canción es un nuevo capítulo en su historia musical: "Me estoy forzando un poco a salir de mi zona de confort y descubrir formas nuevas de bailar y cantar".



En la conversación con ese medio de comunicación también habló de su percepción de la música colombiana actual y de cantantes como Maluma, J Balvin y Karol G:



"Me parece espectacular el momento que está viviendo la música colombiana, el respeto y la admiración que despierta en todos lados del mundo y estos artistas son súper prolíficos; están siempre buscando cosas nuevas, inspirados".



De hecho, Shakira se refirió puntualmente a algunos de ellos: "Tuve la oportunidad de trabajar con Maluma y fue genial. Es un chico super creativo, un 'talentazo'. Y con Balvin hasta ahora no se ha dado, pero nunca se sabe en el futuro. Son un orgullo y como colombiana celebro sus triunfos".



Regreso al pop

Shakira ha dicho que esta canción es perfecta para disfrutar del momento: “Me emociona compartir ‘Don't Wait Up’ con todo el mundo. El día que la creamos en el estudio, yo sabía que le quedaría perfecta a la época del verano y esas noches donde no quieres pensar en el mañana".



Este es un himno bailable y un escapismo sonoro poderoso, con el que la cantante barranquillera revela un gran regreso al pop.



'Don’t Wait Up' es de la autoría de Ian Kirkpatrick y Emily Warren. Warren ha compuesto para Shawn Mendes, The Chainsmokes, Khalid y se hizo famosa por estar detrás del hit de Dua Lipa Don’t Start Now, mientras que Ian Kirkpatrick se ha dedicado más a la producción.



El videoclip, entre tanto, fue dirigido por Warren Fu, quien ha trabajado con artistas como Dua Lipa, Doja Cat, The Weeknd y Hayley Williams.

