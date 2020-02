Una anécdota de Shakira / Conexión Sonora

En 1990 trabajaba para el desaparecido periódico La Prensa, en Bogotá, como redactor de la sección Cultura. Un día me avisaron de portería que había una señora que quería que le hicieran una entrevista a su hija que era cantante. El único periodista a la mano era yo.

Cuando salí se encontraban dos señoras junto a una niña de unos 12 años que tenía trencitas en el pelo. La señora, asumiendo la vocería con su acento costeño, se presentó y me explicó que la niña escribía poesía y hacía canciones, y preguntó si era posible hacer alguna nota con ella.



En La Prensa había una sección que llamábamos ‘Las cinco preguntas’, que aparecía diariamente en la última página del periódico. Un pequeño espacio que incluía un breve perfil de un personaje de cualquier ámbito. Consideré que para no hacerles una desatención haría la entrevista, y en tal caso podría publicarse allí.

Su nombre era Shakira Mebarak, barranquillera, y con total sencillez me contó que desde muy pequeña escribía poemas, que bailaba y desde un tiempo atrás escribía canciones. Ante lo desconocida que me resultaba y mi voz interior que me decía ‘una ilusa más que sueña con ser artista’, hice un cuestionario de preguntas elementales: qué hace, cuál es su propuesta, por qué la música, si ha tenido estudios musicales, etc.



Creo que poco después, cuando la vi en el show case de lanzamiento de su álbum Magia, mis afirmaciones sobre su futuro incierto se afianzaban más gracias a sus canciones que en verdad me parecían poco atractivas,

Shakira solo dijo: “¡Quiero ser tan famosa como Janet Jackson!” FACEBOOK

Volviendo a mi entrevista, y como una pregunta que no me podía faltar, hice la más maravillosa de todas –y digo maravillosa por el valor que cobró gracias a su respuesta con el paso de los años–. Pregunté: Y bueno, ¿hasta dónde quieres llegar? La seguridad absoluta de sus palabras, como mi desdén y mi risa interna a su respuesta, aún la tengo presente. Shakira solo dijo: “¡Quiero ser tan famosa como Janet Jackson!”.

