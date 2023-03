Shakira no ha dejado de ser tendencia en redes sociales y ahora sus fans han enloquecido porque al parecer se filtró el listado de canciones que presentará en su próximo álbum. Han pasado casi seis años desde que la barranquillera presentó su último trabajo de estudio que se llamaba, El Dorado.

La intérprete de ‘Monotonía’, ha iniciado este año con el pie derecho, pues sus canciones Music Sessions #53 junto a Bizzarap y ‘TQG’ con Karol G se han posicionado entre las cinco mejores posiciones del Top 50 Global de Spotify.



Ahora bien, en las últimas horas, en redes sociales se ha filtrado el listado de canciones de lo que será su último álbum titulado ‘Deseo Inherente’. Supuestamente, este tendrá 19 tracks musicales y entre ellos se encuentran: ‘Te Felicitó’, ‘Monotonía’, Music Sessions #53’ y ‘Copa Vacía’ junto a Manuel Turizo.



Asimismo, en las imágenes que circulan en internet se puede ver que la barranquillera tendrá seis sencillos en colaboración con otros artistas como Bab Buny y Rosalía. Estos serán los duetos que tendrá en su álbum:



· Origami ft Ozuna.

· Lejos de mí ft Rosalía.

· Mire para el cielo ft Bad Bunny.

· Breach ft Cold Play.

· Into the Fire Ft J. Balvin and Ed Sheeran.

· Copa Vacía Ft Manuel Turizo.

Shakira también tendrá canciones en solitario y son: ‘Deseo Inherente’, ‘Una Cuestión’, ‘Los que quieren’, ‘Poco valor’, ‘La Sombra’, ‘Inverso’, ‘Decisión’, ‘The Outcast’, ‘Wild Times’.



Esta información fue replicada por la cuenta de Instagram Molusco TV y allí los internautas se han mostrado muy emocionados por conocer este nuevo trabajo de la Colombiana.



“Que siga facturando”, “Bomba de disco”, “Shakira, la artista femenina más completa en los últimos 25 años”, “Si colabora con Bad Bunny rompen todos los récords del mundo”, “Colaboración con Coldplay”, “La facturona”, se lee en los comentarios.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

