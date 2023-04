Shakira escribió un mensaje en sus redes sociales felicitando a Carlos Vives por el reconocimiento que hicieron a su carrera en los Latin American Awards.



Los artistas han tenido una larga y exitosa carrera musical, en la que se han destacado por sus numerosos éxitos musicales y una larga amistad. Tanto así, que en 2017 grabaron el tema ‘La Bicicleta’.

(Le va interesar: El Nissan March que 'vivirá' atrapado en un callejón por un error).

Sin embargo, además de elogiar su talento y su aporte a la cultura musical de Colombia y América Latina, la intérprete de ‘Loba’ destacó la fortaleza de su amistad.



En su cuenta oficial de Instagram, la barranquillera escribió: “Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Eres músico extraordinario y tienes un corazón de amigo fiel”.

Asimismo, aseguró que el nacimiento de personas con el talento de Vives no es algo de todos los días.



“Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos”, dijo.

(Le puede servir: Tiktoker va 6 años sin lavarse el pelo y en redes la tratan de ‘antihigiénica’).

En la publicación, la intérprete de ‘Pies Descalzos’ aprovechó también para destacar la democratización de la música que ha tenido presente el samario desde su inicio en los escenarios.



“Gracias por rescatar nuestro folclor, y recordar lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma, un pedazo de nosotros en cada canto. Nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos y con qué fuerza llegamos a amar”, fueron las palabras de la madre de Sasha y Milan.



Finalmente, instó al cantante a seguir compartiendo su música y su talento con todo el mundo: “Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyendo por nosotros y ¡vuela alto como un cóndor sobre la sierra!”.

(Le puede ayudar: Hija de Natalia París respondió si su cuerpo tiene operaciones estéticas).

Junto a estas emotivas palabras, Shakira publicó un video en el que recopiló algunas fotos y clips de los momentos más importantes a lo largo de la carrera del samario, como en conciertos y grabaciones, además de algunas piezas de las veces que han compartido proyectos.



El mensaje de la barranquillera cuenta con más de 7. 3 millones de reproducciones, más de 9 mil comentarios y más de 700 mil ‘me gusta’.



“¡Nadie podría expresarlo mejor! ¡Todo mi amor para los dos, siempre!, “Se me salió una lagrima, eres única hasta escribiendo. La carta que todo amigo sueña en recibir” y “Dos grandes latinoamericanos que nos hacen sentir orgullosos siempre de quiénes somos” son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el 'post'.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

'No toco batería, no canto, la actuación es un recreo': dice Benicio del Toro

Autoridades en temas latinoamericanos analizan realidad del continente

Kimberly Loaiza y Lit Killah presentan el video de ‘KITTY’