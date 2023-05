Shakira ha recorrido todo un camino de reflexión de la mano de la música luego de separarse del futbolista Gerard Piqué. Su nueva canción 'Acróstico' se unió a ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, ‘Sessions #53’ y 'TQG', con las cuales lanzó con fuertes mensajes sobre el desamor y empoderamiento femenino.

(Puede leer: Shakira sorprende con nueva canción 'Acróstico': 'Aprender a perdonar es de sabios').

La barranquillera ya había levantado furor entre sus fanáticos al referirse a su ruptura con el catalán. Por ejemplo, al lado del productor argentino Bizarrap, 'disparó dardos' contra Piqué y su novia Clara Chía. En unos de los versos empleó la palabra 'sal-Pique' y en otro haría referencia directa a Chía al decir "tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena".

Facebook Twitter Linkedin

Bizarrap, Shakira y Piqué. Foto: YouTube: Bizarrap/ Instagram: @3gerardpique

En 'TQG' con Karol G, expresó "yo errores no repito":

Verte con la nueva me dolió

Pero ya estoy puesta pa' lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

Y eso e' lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

Vi lo que tu novia me tiró

Eso ni me da rabia, yo me río, yo me río

(Lea: Shakira fulmina a Piqué con una drástica decisión: ¡qué momento!).

¿Qué dice 'Acróstico' de Shakira?

Sin embargo, con 'Acróstico' la colombiana dejó a un lado al futbolista. Ahora, mientras reside en Miami, Estados Unidos, la pista tiene un enfoque para sus dos hijos, Milan y Sasha.

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti



Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

La canción justo se estrenó en el mes de la madre. Así que los anteriores versos son algunos que, para varios de sus fanáticos, hacen referencia al valor que tiene una mamá para estar al lado de sus hijos, pese a las dificultades.

(Además: Tom Cruise estaría 'muy interesado' en Shakira; le habría regalado flores y todo).

De hecho, el video lanzado con la letra recrea a un ave que protege a sus polluelos. Según medios españoles, el video oficial vería la luz pronto y mostraría a Shakira junto a sus hijos en un ambiente más familiar.

Letra completa de 'Acróstico' de Shakira

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar



Háblame que te voy a escuchar…



Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti



Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy



Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas



Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón



Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy



Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

También puede leer:

- Shakira y su mamá sufrieron 'gesto grosero' de la madre de Piqué.

- Clara Chía se cansó: inesperada reacción tras fotos con Piqué en casa de Shakira.

- 'Las mujeres somos más fuertes de lo que creemos': poderoso discurso de Shakira.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS