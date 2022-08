En 1603, el dramaturgo británico William Shakespeare se paró frente al escenario del Teatro Globe. Una audiencia expectante lo espera con cierta expectativa, pero no iba a hablar de una de sus obras, sino a interpretar uno de los personajes de la obra Sejanus, escrita por Ben Jonson.



Otro tema: La historia del asesino serial que se convirtió en escritor y volvió a matar.

Pero todo salió mal, la capacidad actoral de Shakespeare no convenció a nadie y tuvo que lidiar con las burlas y abucheos.

Los conocedores del autor conocen bien ese episodio que casi destruye la autoestima de Shakespeare, pero la experiencia fue en realidad el empujón para que creara una de sus piezas más conocidas y exitosas: Otelo. Según el académico escocés John-Mark Philo, su desgracia como actor fue esencial en su proceso creativo.

“A pesar de que se han conocido las listas del reparto y de que sabemos que Sejanus fue un fracaso, todavía no hemos reconocido el hecho de que eso significa que el propio Shakespeare fuera abucheado y silbado, una víctima del público de la primera época moderna. No solemos pensar en Shakespeare en términos de fracaso o de cosas que van mal. Me pregunto si hemos sido reacios a unir los puntos porque estamos muy acostumbrados a pensar en Shakespeare en relación con el éxito”, dijo el académico al diario The Guardian.



Puede leer: Mario Vargas Llosa desempolva del baúl de los recuerdos una joya literaria

Amor, celos y fracaso

No solemos pensar en Shakespeare en términos de fracaso o de cosas que van mal". FACEBOOK

TWITTER

La vida y el amor de Otelo por Desdemona es el punto de partida de la obra que luego escribiría William Shakespere, posiblemente muy afectado por la reacción de la audiencia que tuvo en el escenario de The Globe.

Pero de sus manos salió uno de los dramas más intensos cerca del amor, sus intrigas y los celos. Hay conexiones en el tono, en algunos diálogos y emociones que sintió Shakespeare en su aventura como actor.

“Creo que no hemos querido pensar en Shakespeare como actor. Hemos asumido que aprendió las obras de teatro como muchos de nosotros, leyéndolas. Esta es una investigación fabulosa”, agregó Emma Smith, experta en el dramaturgo, en una charla con el diario The Observer.



CULTURA

@CulturaET

Otros temas de Cultura

La odisea de Sebastián Elcano alrededor del globo

'Pistol': el director de Trainspotting revela la verdad de los Sex Pistols

Némesis: Sylvester Stallone y su increíble resurrección como superhéroe