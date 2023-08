La novela de la cantante Shaira y Karol G tiene un nuevo episodio. Tras declaraciones en las que la primera hizo referencia a lo complicado que es lanzar una canción para una artista independiente, en contraste a la de una internacional que puede copiar una idea y lograr un hit monumental.

El comentario, lanzado en las redes sociales de Shaira fue el resultado o reacción del lanzamiento del tema de Karol G ‘Mi ex tenía razón’, que ofrece un acercamiento musical a los ritmos del género regional mexicano. Aunque la propuesta generó el aplauso para Karol G por su incursión en otros terrenos musicales, Shaira aseguró que ella fue la primera colombiana en incursionar en este género.

“Es cierto que todos siempre tenemos un artista que es inspiración, en mi caso nadie después de ‘La reina del Tex Mex’ había querido grabar ese estilo acá en Colombia, hasta que yo me atreví y luego zassss, les regalé una idea. De nada. Todo lo del pobre es robado, qué triste", expresó la cantante.



Igualmente dijo que “El cuento del que pega primero pega dos veces no siempre es cierto, si yo lanzo una canción con cero inversión, pero con buenas ideas no me garantiza que se pegue como la canción del pez gordo que copia mis ideas luego de que la mía haya sido lanzada”.

Sumado antes al lanzamiento de un adelanto de su propia canción Amor de mentiras, con aires de Tex Mex, muchos fanáticos en internet pensaron que Shaira estaba lanzando una indirecta a Karol G.



Pero Shaira respondió en Instagram que no se trataba de una acusación de plagio contra la cantante de música urbana también conocida como La Bichota. “Este mensaje muy contundente, por cierto, es para que quede claro que yo no estoy acusando a nadie. No tergiversen la información, lean un poquitito más allá de los titulares, no todo son polémicas no todo son chismes”, dijo.



Según ella, todo se trató de un comentario para que los artistas que están comenzando su carrera tengan más cuidado en el manejo de su trabajo y la exposición de sus canciones.

