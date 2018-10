Shaggy y Sting: el próximo concierto del Movistar Arena en Bogotá

El sabor caribeño del artista jamaiquino Shaggy y las notas del rock con alma de clásico y cierta nostalgia del británico Sting (exvocalista de The Police) unirán fuerzas el próximo 21 de octubre en el concierto de dos horas para celebrar uno de los primeros conciertos de apertura del Movistar Arena en Bogotá.

Esta infraestructura funciona donde estaba el icónico coliseo El Campín, contiguo al estadio Nemesio Camacho El Campín, en el barrio Galerías.

El coliseo cubierto El Campín, ubicado en la localidad de Teusaquillo, está siendo remodelado para convertirse en el Movistar Arena. Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

Estas leyendas de la música combinarán sus bandas para interpretar temas del disco 44/876 ,que grabaron juntos este año, y para recordar clásicos de sus carreras en solitario como 'Shape of My Heart', 'Fields of Gold' y 'Englishman In New York', de Sting.



Así como 'Mr. Boombastic' y 'Angel', entre otras canciones, de su compañero de fórmula. El álbum 44/876 hace referencia a los códigos telefónicos de cada país: 44 del Reino Unido y 876 de Jamaica.



Se trata de una dupla musical que honra el profundo amor de ambos por Jamaica: el lugar de nacimiento de Shaggy y donde Sting se inspiró para clásicos como 'Every Breath You Take'.



En el concierto presentarán composiciones del nuevo trabajo discográfico como 'Don’t Make Me Wait, 'Morning is 'Coming' y 'Gotta Get Back My Baby'. Es clara la tradición roquera del exvocalista de The Police, pero siempre se ha notado su gusto por algunas melodías del ska o el calipso.Los precios para este concierto irán de los 140.000 a los 700.000 pesos.



La etapa de preventa para los clientes de los bancos del Grupo Aval (Banco de Bogotá, de Occidente, AV Villas y Popular), usuarios de la billetera móvil Aval Pay, de la aplicación de entretenimiento YEII y los clientes de Movistar preferencial irá desde el lunes 9 de julio a las 9 a. m. hasta el miércoles 11 de julio a las 9 a. m. Podrán adquirir las entradas en los puntos de venta de Tu Boleta y en Tuboleta.com.



Las entradas para el público general saldrán a la venta el miércoles 11 de julio, a partir de las 9 a. m.

Un escenario soñado

“Colombia va a tener un espacio adecuado para conciertos y espectáculos como los que se ven en las grandes capitales del mundo, y los artistas colombianos tendrán una gran experiencia en sus presentaciones con la puesta en marcha de este nuevo espacio para espectáculos”, aseguró Jorge Ríos, director de marca de la compañía Movistar Colombia, durante el lanzamiento del concierto.

Él estuvo acompañado por Sergio Pabón, de Páramo Producciones (empresa que trae a los artistas ) y Hernando Sánchez, miembro del Consejo Directivo de Colombiana de Espectáculos (CDE), que hizo la presentación del proyecto de este escenario, en el que también participa la Alcaldía de Bogotá, por medio del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).



Todo el proyecto ha tenido una inversión de 90.000 millones de pesos, y el concierto de Sting y Shaggy es el evento más importante de la inauguración del Movistar Arena, la cual está planeada para septiembre de este año.



La edificación envolvente albergará 320 parqueaderos para vehículos y 200 para bicicletas, restaurantes, camerinos y zonas comerciales, 13.160 sillas numeradas y una pantalla led exterior de más de 200 metros cuadrados. Solo para contrastar, el coliseo El Campín tenía antes una capacidad para 8.000 personas.



Se espera que para este nuevo espacio de recreación se programen más de 90 espectáculos al año.



El Movistar Arena contará en su parte exterior con un parque dotado de cuatro canchas de fútbol cinco, una pista y un área infantil que pretenden dar un nuevo aire al entorno y la zona de influencia del lugar de espectáculos.



