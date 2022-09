Sergio Vargas, uno de los exponentes mundiales del merengue, reflexionó sobre sus días como político, cuando entre 2006 y 2010 fue diputado de Villa Altagracia, su lugar de nacimiento en República Dominicana, y dijo que jamás volvería a optar por un cargo político.



(Lea también: El Mundial de Tango de Buenos Aires vuelve a la presencialidad).



Según publicó el medio Listin Diario, al merenguero no le quedó gustando esa experiencia y en particular, le molestó el mal manejo de recursos públicos que se da en esas esferas, así como el hecho de que no hay un trabajo real en favor de la gente.



(Le puede interesar: Rosalía lanza el álbum 'Motomami+', una versión con 7 canciones nuevas).

"De volver a ser diputado, la única manera que lo fuera es si tratara de un trabajo honorífico, gratis, y todos fuéramos allí por el interés de legislar a favor de la gente, pero jamás volveré a optar por un cargo político", le dijo el artista al medio de comunicación.



(Puede ser de su interés: Elton John muestra su profunda tristeza por la muerte de la reina Isabel II).



El cantante, que hace algunas semanas se presentó en varias ciudades de Colombia, añadió que aunque no volvería a ser político, siempre alzará su voz en favor de quien la necesite.

"Vivo en Villa Altagracia en una casa sin puertas, en donde todos pueden llegar allí y encontrar un plato de comida caliente, donde todos los días atiendo a una gran cantidad de personas, que van en busca de que se le ayude para un receta, un ataúd o cualquier otra cosa. Y eso nunca lo he hecho con intención de ganarme el favor de la gente", comentó a Listin Diario.