Con un gran concierto en su natal República Dominicana, el cantante Sergio Vargas celebra sus 35 años de carrera musical.



El famoso merenguero, recordado por canciones inolvidables como 'La ventanita', presentará su espectáculo 'Sergio Vargas 35 Aniversario', en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua de Santo Domingo.

Con más de tres décadas de carrera, este representante del merengue romántico dominicano, se destaca por canciones que están guardadas en la memoria colectiva de los latinoamericanos, como 'Qué te has creído', 'Fría', 'Lo nuestro no ha terminado', 'Si volvieras', 'Amar' y ser amado', 'Mañana', 'Que no haya más frontera', 'Me falta ella' y 'Amor de a ratos'.



Su presencia en los diferentes festivales colombianos como el Carnaval de Barranquilla o la Feria del Cali es ya un sello de alegría para los amantes del merengue dominicano.