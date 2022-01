La esquizofrenia de perpetuarse en el poder solo genera miseria. En su más reciente novela, Tongolele no sabía bailar, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del premio Cervantes y columnista de EL TIEMPO, nos recuerda que uno de los grandes monstruos de América Latina es el imperio anquilosado de las familias que relamen en el poder y hacen todo lo posible para no abandonarlo. Desde el control sutil de todos los estamentos hasta el violento uso de la fuerza, los ciudadanos de a pie son siempre los damnificados en ese abismo de imposiciones.

Con esta novela policiaca, Ramírez continúa la saga que inició con El cielo llora por mí (2008) y continuó con Ya nadie llora por mí (2017). Hoy el inspector Dolores Morales es exiliado de su Nicaragua natal junto a Rambo, su compañero, y busca regresar a Managua para reunirse con la mujer de sus amores, quien ha recaído en una enfermedad que ya viene haciendo estragos. El retorno lo pone cara a cara con un país enajenado por la supremacía de una élite política ciega y sorda, paranoica y represora. Es un reflejo a varias voces de lo que pasa en Latinoamérica.



Así lo refiere monseñor Bienvenido Ortez, el personaje que no se calla en el púlpito ni en la calle: “Vimos cómo se robaban las instituciones y las prostituían, y tampoco dijimos nada. … Qué cómodo es callarse. Y qué cobarde”. Denuncia, indignado, los cambios forzados que se hacen a la Constitución para gobernar en nombre de una revolución traicionada, el crecimiento de las turbas policiales que apalean a los manifestantes, los militares que asesinan a los campesinos, y el afianzamiento de las oligarquías viejas y arrogantes que marginan a un pueblo que se va convirtiendo en mártir. Es la reafirmación del trabajo narrativo de Ramírez con una novela mordaz, íntima y poderosa que construyó desde su exilio en España.

¿Por qué es tan importante el inspector Dolores Morales para esta trilogía?



Las tres novelas se mueven en ese terreno de penumbra entre la novela negra y la novela política. Siempre he pensado que para contar la realidad política se necesita un buen intermediario, sobre todo cuando se trata de entrar y jugar en el terreno de la política contemporánea, que es bastante contaminante. Dolores es primero un inspector de policía y ahora investigador privado con el que puedo examinar la realidad desde un ángulo distinto que llamaría seguro. Es un personaje comprometido con su pasado, más que con lo que sucede en la actualidad; no es un político activo pero es una persona crítica con opiniones muy definidas sobre el tema. Me gusta ver las situaciones desde esa perspectiva, tratándose de un ciclo que es contemporáneo.



¿Qué tanto hay de usted en ese personaje?



En muchos sentidos, el personaje es un reflejo de mi propia vida. Yo no fui guerrillero, pero tengo una historia parecida; él es bastante más joven que yo, entró a la guerrilla a los 17 años y yo ya estaba en mis 30 cuando me vinculé a la revolución, pero voy viendo su evolución y su envejecimiento, como voy viendo mi propia evolución de vida y mi propio envejecimiento. Como somos contemporáneos, lo puedo entender mucho mejor; veo cómo va cambiando el panorama frente a sus ojos, cómo tiene que ir moderando sus opiniones y sus relatos de acuerdo con la edad que tiene. Ya no tiene toda la vitalidad de su juventud, cuando era inspector de policía; ahora está bastante cansado y además no ve una salida a la situación del país. Por eso es un personaje bastante desesperanzado que algunas veces se quiere salir por la tangente, por lo que Lord Dixon siempre lo empuja a volver, a despertar, a enterarse verdaderamente de lo que está pasando. Es un proceso biológico y anímico que yo voy siguiendo muy de cerca.

Carátula de 'Tongolele no sabía bailar'. Foto: Archivo particular

¿Cómo logra sostener el equilibrio para crear un texto tan vivo que se mueve cómodamente entre la realidad y la ficción?



Lo hago de acuerdo a como la novela lo demanda. En ella cuento acontecimientos que se dieron a lo largo de varios meses, como fue el estallido inicial de abril (de 2018) ante la rebaja de las pensiones de la seguridad social para la gente de la tercera edad, que arrastró a los estudiantes a las protestas. Me parece que ese motivo se repite en muchos lugares del mundo y quise darle una significancia mucho más singular; por eso metí la protesta por los árboles de la vida: ese es el primer cambio hacia la ficción. Luego comprimí esos acontecimientos en muy pocos días y semanas, que también es un procedimiento de la ficción. Así cuento cómo va creciendo la represión, cómo van sucediendo esos hechos emblemáticos que elijo entre una multitud porque consideré que debían entrar en la novela, como el incendio de la fábrica de colchones, que fue terrible. Luego está el asalto a la iglesia de la Divina Misericordia y los muchachos muertos por francotiradores. Esos fueron los hechos más relevantes que me dieron la oportunidad de realzar toda la represión y meterme en el juego de los paramilitares improvisados, de cómo se llamó a los viejos combatientes a dirigir a los grupos de paramilitares, por ejemplo.



Ahí recuerdo a la joven que ha sido violentada y dice que prefiere quitarse la vida antes de que la atrapen viva…



Esas son las briznas y los hilos de realidad que me sirven para tejer la novela, porque ese testimonio lo leí en alguna parte; el de la chica en la iglesia que dice: “Ya me violaron, pero no me vuelven a agarrar viva”. Eso me golpeó mucho y me dije: “Este es el tipo de hechos que necesito”. El otro personaje es el que se presenta en la puerta del padre Pancho, muy típico de esos momentos: el estudiante, el niño que va corriendo a llevar agua y le pegan un tiro. Son casi 400 muertos, pero esas cifras se vuelven una estadística y ya no impresionan a nadie. Por eso el trabajo de la novela es penetrar en casos que pueden representar a los demás, y detrás de los cuales están el sufrimiento y las vidas humanas en juego. Es una vida singular; es singularizar los hechos. Ahí está el trabajo de selección que la novela demanda.



Usted se vale mayoritariamente de los diálogos entre los personajes para hacer las descripciones, y eso da lugar a una lectura distinta. ¿Cómo desarrolló ese proceso narrativo?



Es una forma de defenderme de los riesgos de la novela política. Yo le tengo horror a ese tipo de novela porque te entregas al flujo de la corriente de la opinión, de los juicios, de las críticas, de la admonición, y eso es lo que menos quiero. Yo preferí la viveza del diálogo y por eso convertí esta en una novela oral, donde son los personajes los que a veces están juzgando lo que pasa desde su propia perspectiva íntima, desde su propio lenguaje. Me parece que aquí el lenguaje es sumamente importante para despertar y llevar el tema político dentro de la contradicción dramática de todo diálogo entre personas que no siempre están de acuerdo; de lo contrario se convierten en unas frases paralelas poco atractivas. Así manejo las concepciones de cada uno: la visión escéptica del propio inspector Morales, la visión crítica de Lord Dixon, la de doña Sofía o el padre Pancho... Pero si yo meto en la novela unas parrafadas sobre la Teología de la liberación, ¡eso es la ruina de un libro de ficción! Son los personajes los que tienen que hablar de esos temas, y sus diálogos son la única manera de expresarlo. Por eso, además del lenguaje oral, hay otras clases, como documentos personales, cartas, sermones, que son los que van formando el cuerpo narrativo de la novela.



¿Por qué escogió la novela negra como género y lenguaje para contar los hechos ocurridos en 2018 en Nicaragua?



Porque el carácter de la novela negra latinoamericana tiene que ver con la realidad política de la región. No es la novela clásica donde los inspectores de policía, los jueces y los fiscales se atienen a determinadas reglas muy anglosajonas; donde la ley está por encima de todo y se siguen los procedimientos. Eso en América Latina no existe; el de las leyes es un mundo ficticio. Es la forma en que la realidad choca contra la justicia, eso de tomar a un reo, ponerle la capucha, llevárselo, desaparecerlo y presentarlo cuando se les da la gana; nada de abogados ni el tiempo legal para retenerlo. Esa es nuestra novela policiaca: no sabes cuán involucrado está un policía con las personas a las que debe investigar, cuánto le ha pagado un narco a un juez o a un fiscal para comprar una sentencia. Los penales se vuelven guetos de poder y control de las mafias, contra toda ortodoxia.

La obra de Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942) ha sido galardonada, entre otros, con los premios Alfagura de Novela en 1998 y con el Cervantes en 2017. Foto: AFP

Es amplio el historial de represiones en Nicaragua y en toda Latinoamérica hacia quienes se levantan contra los opresores y por eso son asesinados. ¿Cuál es la opción política e ideológica no armada frente a esto?



Es un caso muy dramático porque, como dice el dicho: “Si te quedas, te mato. Si te corres, te tiro”. Hoy abominamos la lucha armada porque no resolvió nada; sus resultados llegan a ser grotescos, como ocurre en Colombia. Cuando leo lo que narra Juan Gabriel Vásquez en Volver la vista atrás me doy cuenta de lo que fue esa cultura de la guerrilla, que me toca muy de cerca porque yo conocí tantos extremistas, gente convencida de que estaba construyendo el paraíso en la Tierra. Entonces dijimos: “No hay que tomar las armas. La lucha es democrática y pacífica”, pero cuando sales a la calle a manifestarte de manera pacífica, te acusan de vandálico, de criminal, de terrorista, y te tiran por la espalda. Ahí, ¿cuál es la alternativa?

Un escenario muy complicado. ¿Qué posibilidades entonces tiene la juventud?

Lo más importante es que sea siempre joven. Si piensa como viejo, está muerto. Un joven tiene que improvisar, ser irrespetuoso, creer en las utopías, en que un mundo mejor es posible; si no, la historia se detiene. Sería terrible un mundo de jóvenes convertidos en viejos.



¿Qué es lo que más extraña de Nicaragua hoy, ahora que vive en España?



Estar allá adentro. Un país son muchas cosas: las calles del pueblo donde nací y que me gusta recorrer a pie, mi casa, mis libros. Managua, que es tan feo, pero que tanto necesito como ciudad. Poder ir a la playa un día, hacer la vida que hice siempre en Nicaragua. No sé si ya perdí eso para siempre. Tener un exilio a los 80 años no es un juego; no es lo mismo que exiliarse de joven, y además hay que acostumbrarse a la idea del no retorno. Yo no lo digo para dramatizar la situación sino como parte de la realidad, y eso me hace ver que la vida está formada por ciclos. Hay tiempos que vuelven, en el sentido borgiano, pero hay episodios que a lo mejor ya no se repiten, y este es un ciclo que se cerró para mí. Tengo que asumir que es así porque, si no, puede matarme la nostalgia. Esa no es solo una frase romántica.

¿Qué solución ve usted frente a la corrupción, uno de los grandes problemas de los países de la región?



La corrupción hay que verla desde adentro porque no es cuestión de un individuo, sino que es toda una cultura y un gran sistema que se volvió costumbre. Funciona desde esa persona que se vale de algún conocido para agilizar un trámite y saltarse la fila; el que le paga a un policía para evitar una multa de tránsito; quien vende un área verde para que levanten una torre de viviendas. Es todo un entramado en una cultura a la que nos hemos acostumbrado porque nunca hemos logrado ser países de leyes ni de instituciones. Las instituciones son muy vulnerables y fácilmente sustituidas por los individuos que se colocan por encima de ellas con toda facilidad y las barren de la noche a la mañana. Es complejo cuando ves el desacuerdo entre las leyes y la realidad: la corrupción, la impunidad, lo poco acostumbrados que estamos a que las personas se sometan a la ley. Eso viene desde la Independencia misma, cuando tuvimos las mejores constituciones del siglo, donde todo estaba arreglado, la separación de poderes, Montesquieu, Rousseau… y la realidad nunca pudo llegar a un acuerdo con esas leyes. Los gobernantes constitucionales se volvieron caudillos arbitrarios; unos porque alegaban que había que imponerse sobre la anarquía, y con esas leyes era imposible, entonces mandaban a suspender la Constitución. Esa es nuestra historia. Llegamos al siglo XXI, el siglo de las luces tecnológicas y seguimos sin poder cambiar nada.



Juan Camilo Rincón (*)

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

* Periodista, escritor e investigador cultural.