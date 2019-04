‘Separados’, el peor día en la historia de The Avengers

Sí, en la mente de todos está el chasquido de los dedos de Thanos en Avengers: Infinity War. Pero los fans de los cómics recuerdan otro golpe, incluso más devastador, que no solo cobró las vidas de numerosos héroes, sino que marcó el fin de Los Vengadores como los conocíamos.

Por eso resulta más que un simple cliché decir que Avengers separados marca el fin de una era. Escrita por Brian Michael Bendis y dibujada en gran parte por David Finch, esta historia, la entrega de esta semana de la ‘Colección definitiva de novelas gráficas Marvel’, muestra la única manera como el grupo de los héroes más poderoso de la Tierra podría quebrarse: desde adentro.



Allí se recogen los números 500, 501, 502 y 503 de la saga, a los que se suma el solemne Avengers: Finale. Todos incluyen sus portadas originales, pero el libro repasa también las portadas alternativas y hasta la biografía del escritor.



Visualmente, el tomo reúne numerosos estilos, que van de lo espectacular a lo evocador. A veces resulta cinematógrafico, por momentos salta al estilo vintage de los 50, e incluso se permite, gracias a David Mack, jugar con la belleza tranquila de la acuarela. Pero, en lo narrativo, el tono nunca abandona esa cualidad desesperada, desesperanzada, que cabe cuando se cuenta el fin de relaciones y vidas. La pérdida, no el triunfo, es el elemento cohesionador de este arco.



Esto cobra sentido cuando se considera que Separados, publicado en 2004, llegó después de los ataques del 11 de septiembre. De hecho, en una de las escenas más dramáticas, una aeronave impacta un edificio de enorme significado. Bendis, queda claro, no venía a cuidar la casa, y sus planes para remodelarla comenzaban por demolerla, al menos en parte.



No sorprende, por tanto, que se trate de una de las entregas más divisivas de la historia de Los Vengadores y de toda Marvel. Pero pocos dudarían que precisamente por correr riesgos sentó las bases para la reconstrucción que vivieron esas propiedades en la última década. El momento de gloria que viven hoy los héroes de esta casa comenzó, en gran medida, cuando los vimos enfrentar sus mayores pérdidas.

Avengers Separados es el nuevo tomo de la ‘Colección definitiva de novelas gráficas Marvel’. Puede adquirirse desde hoy por $29.900. Foto: Marvel

La ‘Colección definitiva de novelas gráficas’

La ‘Colección definitiva de novelas gráficas Marvel’, que se puede adquirir con EL TIEMPO, está conformada por 60 libros en tapa dura que recopilan los más importantes arcos de las ya varias décadas de historia de esta, la casa de los héroes.

Volviendo a casa, El Soldado del invierno, Planeta Hulk, Invasión secreta, Días del futuro pasado y Guerra civil son algunos de los tomos que integran esta colección.

El costo total es de 1’761.000 pesos, pero para suscriptores está disponible por 1’399.000.

Puede adquirirse llamando al 4266000 (opción 3) en Bogotá o a la línea gratuita 01 8000 110 990. También, ingresando a tienda.eltiempo.com/marvel.

WILSON VEGA

EDITOR DE EL TIEMPO@WilsonVega