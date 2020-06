Senador Efraín Cepeda pide intervención inmediata a Sayco

Luego de un debate en el que participaron empresarios de conciertos y representantes del sector musical, el senador Efraín Cepeda, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, pidió este 17 de junio que se intervenga la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco).



El debate se le hizo a Sayco al considerar que “se estaban atropellando los derechos de los colombianos desde esta entidad”. La intervención se le solicitó a la ministra del Interior, Alicia Arango, pues la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), encargada del control de sociedades colectivas, está adscrita a esta cartera.



Según un comunicado de Cepeda, en el debate, el director Jurídico de Sayco, Ricardo Gómez, afirmó que, "para la nueva versión de uso de obras que conlleva a una ejecución en vivo de una red digital privada, han establecido en su manual una tarifa de 10 por ciento como techo de partida de las negociaciones individuales, que se establecerán de manera concertada entre el empresario y la sociedad”.



En la sesión participaron varios empresarios haciendo denuncias contra Sayco, como la representante del dúo Los Visconti, Graciela Visconti, quien señaló a Sayco “como una institución corrupta que desde el año 2011 ha cambiado la base de datos de los autores haciendo que se pierda el valor artístico y ha aumentado el valor del derecho de espectáculo vía online. Como representante, jamás permitiría un recital en vivo online de Los Visconti, ya que todo lo recaudado iría a manos de Sayco, no de los artistas”.

Por su parte, el empresario Eduardo Rodríguez señaló el caso del maestro Wilson Choperena, autor 'La pollera colorá', “interpretada hasta por el personaje animado Bart Simpson en uno de los capítulos de la popular serie". Choperena dijo: "no creo una productora como Fox, que es muy importante, no pague derechos de las obras que pasan en sus capítulos”.



La ministra Arango resaltó que “sí existen normas que velen por los derechos de autor" y que "no es posible que Sayco expida un manual de tarifas que no esté acorde con las solicitudes de los empresarios, o jugamos al gana-gana o nos vamos a llevar un gran golpe para los autores y compositores".



"Es evidente que hay algo que no funciona. Los derechos de autor no pueden quedar desprotegidos, se necesita rigurosidad en la manera de trabajar”, añadió.



Finalmente, dijo que “se deben reglamentar las tarifas de los eventos con la lógica de la virtualidad, y conectados con la realidad del país y el aumento del desempleo, dando prioridad a la protección de los derechos de autor”.

Sayco responde

Por su parte, Sayco informó a través de un comunicado que "más de 9 mil socios de la entidad expresaron su inconformidad ante el debate de control político, al considerar que sus peticiones no fueron tomadas en cuenta y observar los ataques que recibieron".



"Fue un debate totalmente parcializado", expresó la compositora y presidenta de Sayco, Rita Fernández Padilla, quien argumentó que "el respaldo total de nuestros socios evidencia la buena gestión de la sociedad".



Por su parte, el cantautor Wilfran Castillo dijo que "es una lástima escuchar expresiones como las utilizadas por Cepeda" y afirmó que "se notó con alevosía la intención de ridiculizar la gestión de recaudo de la sociedad, que vela por 9.800 autores”.



Rafael Manjarrez, cantautor y vicepresidente de Sayco, tildó el debate "como una negación del Estado social de Derecho" y manifestó que Sayco "no es un monopolio, sino un ejercicio de la libre empresa, por algo nos aglutina a todos".

Y agregó: "Es un patrimonio que heredamos de los maestros Escalona, José Barros, Pacho Galán, entre otros. La concertación en el derecho de autor es entre privados, por ley y así opera en todo el mundo. Sayco, además, bajó sus tarifas en un 50 por ciento.



Manjarrez hizo un llamado a Cepeda para que escuche la voz de los compositores y revise el tema.



"Nosotros tenemos el más profundo respeto por el senador Cepeda y pensamos que puede haber desinformación. Él nos ha conminado a que concertemos con los empresarios y hay que resaltar que de cualquier forma se ha preocupado por nuestro sector. Estamos seguros que cuando nos podamos sentar con él le informaremos más en detalle que hay personas que buscan evadir el pago de los derechos de autor. Sayco reclama por el uso de obras que tienen dueños. En este momento, además, bajamos las tarifas para empresarios ocasionales y permanentes de 8 y 6 por ciento a 5 y 3 por ciento, respectivamente", agregó.

Durante el debate se le dio espacio a Cesar Ahumada, gerente de Sayco, quien resaltó que “los cobros realizados por la sociedad no son impuestos como quedó consignado durante la invitación a la sesión" y que "los mismos nunca han sido desmedidos, ni desproporcionados, siempre han sido concertados como establece la ley".



Ahumada explicó que "Sayco recauda por conceptos de radio, televisión, espectáculos, establecimientos abiertos al público, plataformas digitales, sincronización, cableoperadores, entre otros y la distribución se realiza en cuatro trimestres, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre a más tardar el día 15. La del mes de marzo se realizó por un valor de 9 mil 207 millones 583 mil pesos y en este mes de junio se entregaron 10 mil 486 millones 363 pesos".

