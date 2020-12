Agustín Lara sigue vivo en sus canciones

Flaco, feo y acicalado, su figura enjuta y su cara surcada por esa profunda cicatriz llegaron a ser tan familiares en la Hispanoamérica del siglo XX como los rostros de don Quijote, Gardel o Dalí, con quienes comparte su existencia de personaje de leyenda.

La vigencia de las composiciones de Agustín Lara, tras medio siglo de su muerte, está intacta gracias a su calidad literaria y musical. Frank Sinatra y Luciano Pavarotti grabaron su popular Granada. En 1991, Pedro Almodóvar incluyó en la banda sonora de Tacones lejanos a la española Luz Casal cantando Piensa en mí. La popularidad de su música se incrementa con el tiempo.



Viña del Mar 1996: Café Tacuba reestrena una versión guapachosa de La cumbancha. 2006: el colombiano Andrés Cabas retoma Amor de mis amores, en su disco Puro Cabas. 2012: la mexicana Natalia Lafourcade graba un cover memorable de esa misma melodía, con Ximena Sariñana, otro de Piensa en mí, con Vicentico, y varios más en colaboraciones.

Lafourcade acaba de obtener el Grammy Latino 2020 a álbum del año con Un canto por México, Vol. 1, que incluye Veracruz (Noche tibia y callada de Veracruz...). “Esta conexión que Agustín lograba con las mujeres la logró conmigo de alguna manera a través de sus letras, a través de tanto estar leyéndolo”, confesó la cantante.

Los comienzos

Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, o sea, Agustín Lara, creó en Hispanoamérica la figura del pianista que canta. Alcanzó la fama interpretando sus temas sin el vozarrón lírico indispensable en aquella época para ser cantante.



Con su voz nasal, un poco sorda y que parecía al límite de la desafinación, pero extrañamente seductora, fue un ídolo cuyos epígonos transitaron el camino que él desbrozó: el de los cantantes que ‘dicen’ las canciones. Un camino que siguieron figuras como el cubano Bola de Nieve, los mexicanos Armando Manzanero y Fernando Valadés, y el maestro colombiano Jaime R. Echavarría. Nada menos.



Lara afirmaba ser oriundo de Tlacotalpan, puerto fluvial del estado de Veracruz (México), el 1.º de octubre de 1900; sin embargo, el historiador mexicano Jaime Almeida aseguró, con base en su acta de nacimiento, que fue en Ciudad de México, el 30 de octubre de 1897. “Lara nació en un lugar llamado El Callejón Puente del Cuervo número 16, que ahora corresponde a la segunda calle de República de Colombia, en el Centro Histórico”, dijo Almeida en aquella ocasión.



La escogencia de Tlacotalpan la atribuye el historiador a que allí transcurrió parte de su infancia, y a la inclinación de Lara a inventar sucesos que le dieran un aura de misterio a su existencia. ¿A quién creerle? Tlacotalpan aparece como su lugar de nacimiento en la lápida de su tumba, situada en la Rotonda de las Personas Ilustres de Ciudad de México.

Pasodobles y boleros

El bolero fue su género musical por excelencia como compositor. María Bonita y Noche de ronda, algunos de los más escuchados y recordados, aunque se interesó por muchos ritmos: Arráncame la vida es un bolero-tango; Se me hizo fácil, un bolero ranchero, y Palabras de mujer, un bolero-son.



Notable fue su serie en homenaje a España, país que no conocía cuando escribió Madrid, Granada, Valencia, Toledo, Cuerdas de mi guitarra, Clavel sevillano y Organillero... En 1954, cuando lo invitaron a conocer aquellas ciudades, se cuenta que besó el suelo al llegar a Madrid, diciendo: “Hola, madre, ¿cómo has estado?”.



Hizo también numerosos temas taurinos, como el pasodoble Silverio Pérez, que el colombiano Alexis Lozano, con su Guayacán orquesta, incluyó en un mosaico exitoso del disco Como en un baile, de 1995.



Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, Toña la Negra, fue tal vez la intérprete favorita de sus letras. “Cuando me oyó cantar Enamorada, Agustín se quedó pasmado, fascinado, diría yo”, relató la veracruzana.



Se sabe que Joaquín Mario Lara, padre de Agustín, médico de profesión, lo abandonó muy pequeño y fue criado por su madre, María Aguirre, en casa de su tía Refugio, que era directora del orfanato. Allí aprendió sus primeros rudimentos musicales y a tocar el piano, estudios que luego perfeccionó en el Liceo de Fournier, donde también aprendió francés.

Algún tiempo después, su padre, al enterarse de sus inclinaciones artísticas lo envió a estudiar a un colegio militar en 1917, último año de la revolución mexicana. Sobre su permanencia allí se barajan dos versiones: la de que un año después fue expulsado por mala conducta, y la del propio Lara, en el sentido de que se unió al movimiento revolucionario y fue herido en combate en ambas piernas. “Se atribuye participación en la revolución mexicana, unas veces con Pancho Villa y otras con Madero”, refiere la cubana Nery Sellera en su ensayo El Schubert jarocho (revista digital Babab (n.º 27, febrero de 2005).



Y en el Distrito Federal, liberado de la custodia paterna, inició su carrera en la década de los veinte, en medio de penurias económicas, frente al piano todas las noches, en cafés, prostíbulos y acompañando películas mudas en las salas de cine. “No teníamos siquiera papel, y en la tapa de una caja de zapatos empezó a escribir Mujer”, recuerda Angelina Bruschetta, segunda esposa de Lara, hija del propietario del Cabaret Salambó.



En 1926 registró su primera canción, La prisionera, pero un año después sufrió su mayor desgracia, cuando una prostituta le propinó esa herida profunda en la mejilla izquierda, cuya cicatriz lo señaló para toda la vida.



“Esa marca va a significar el símbolo de su pasado y el principio de una romántica leyenda. A pesar de ello y mientras se gestaba el mito, la música de Lara era solo conocida en los ámbitos más noctámbulos y populares”, acota la escritora mexicana Adela Pineda, también en Babab (n.º 24, febrero de 2005).



En aquella época afloraron sus canciones más desgarradoras, reflejo de su entorno, como en Aventurera: “... Haz menos / escabroso tu camino, / vende caro tu amor / aventurera”.

Luego de mucho trasegar, 1930 fue el año de su despegue definitivo: empezó a recibir las gratificaciones de su labor. Emilio Azcárraga, magnate de la radio y la discografía mexicana, lo llamó para que tuviera su propio programa, en la recién inaugurada estación de radio XEW, la más importante –con 100.000 vatios de potencia– en toda América Latina. En La hora íntima de Agustín Lara estrenó casi cada semana una canción, en su voz y su piano. Poco a poco, el público comenzó a reconocerlo como compositor, cantante y pianista. Y así lo siguió haciendo hasta tres años antes su muerte.



Grandes vocalistas del momento como Pedro Vargas, el Tenor de las Américas; Juan Arvizu, el Tenor de la Voz de Seda, y Amparo Montes fueron algunos de sus invitados, que caracterizaron su repertorio con interpretaciones de las creaciones de Lara.

‘Como el tequila’

Comenzó a ser llamado el ‘músico poeta’ y el Flaco de Oro. Así llegó a convertirse en el primer fenómeno mediático del país azteca, que se encargó de vender el nuevo estilo de vida a una naciente clase media en la que las amas de casa lo idolatraban y los jefes del hogar querían emularlo. “Soy un ingrediente nacional, como el tequila”, comentaba Lara. Cada día le llegaban centenares de cartas de sus seguidores.



Para el escritor mexicano Carlos Monsiváis, gracias a su “bohemia”, su “disipación”, su “amor sin límites” y sus “pasiones sin esperanzas”, las canciones comenzaron a convertirse en un rosario de éxitos, tanto en la radio como en la naciente industria fonográfica, encabezada por Azcárraga y la RCA Victor, de la que fue artista exclusivo por más de cincuenta años.



En 1930 la industria estableció para las canciones una duración de tres minutos, medida que benefició a Lara, quien ya manejaba la técnica de expresar mucho en no más de cincuenta palabras. Esto obligó a repetir los estribillos o todo el texto de la canción, lo que facilitó la fijación de las letras en el gusto popular.



Pavel Granados,investigador mexicano, atribuye la calidad de las letras de Lara a su familiaridad con poetas y escritores de la época, entre ellos el nicaragüense Salomón de la Selva y el mexicano Manuel de la Parra, y a autores franceses, que leía en su idioma original. Carlos Fuentes sostenía que “solo un lector de Amado Nervo”, el gran poeta modernista de México, “podría escribir una canción como Escarcha que dice: ‘Blanco diván de tul aguardará tu exquisito abandono de mujer’ ”.



Un año después, una productora llamó a Lara para que compusiera el tema musical de la primera película sonora del cine mexicano, Santa, historia de amor de una prostituta y un pianista ciego. La cinta pronto se convirtió en el punto de partida de una larga relación del Flaco con el nuevo arte.

Su paso por el cine

Su vinculación con el cine no se limitó a componer una treintena de bandas sonoras de películas, cuyo argumento eran sus canciones, como México lindo, Carne de cabaret, Coqueta, entre muchas otras, sino que fue también el protagonista –siempre interpretándose a sí mismo– en otras tantas.



En esta etapa trabajó al lado de Pedro Vargas y Luis Aguilar, en Los tres bohemios (1957); con Lola Flores, en La faraona (1956), y con Eulalio González, ‘Piporro’, en Los chiflados del rock and roll, (1957). Incluso actuó en algunas netamente autobiográficas, como La vida de Agustín Lara (1959), La mujer que yo amé (1950) y Mujeres en mi vida (1950).

Rodeado de musas



Estudiosos de su vida enfatizan en su necesidad de rodearse de bellas mujeres que desataban su inspiración. “Era un autor necesitado de musa”, dice Adela Pineda sobre esa dependencia que lo llevó a contraer matrimonio seis veces. Pero Pavel Granados y Guadalupe Loaeza, autores de Mi novia, la tristeza, aseguran que en su vida hubo “cientos de mujeres, pero solo una fue la más importante en su vida: Angelina Bruschetta”.



En entrevista a El Rotativo de México, en 2014, Granados cuenta que la relación con Bruschetta duró de 1928 a 1938. Lara tenía 41 años. “Ella fue fundamental porque le ordenó su archivo y a ella le escribió sus principales canciones; en realidad, casi toda su producción”, dice.



Tras dejar a Angelina, Lara enamoró a una actriz colombiana, María del Carmen la ‘Chata’ Zozaya, que llegaría a ser la heredera de su legado musical. Pero su amor más publicitado, que duró 3 años, fue por la actriz María Félix, figura imperecedera del cine mexicano.

Dice Granados que fue una relación cerebral, de conveniencia. Se admiraban mutuamente, viajaban con frecuencia y al parecer eran felices compartiendo la fama y el aprecio del público. Se casaron, pero la dicha no duró, al parecer por celos profesionales. “Me divorcié de Agustín porque nos íbamos a España y no iba a pasear de brazos de un hombre que fuera más famoso que yo”, contó, más tarde, la diva.



El récord amatorio de Lara, según Granados, llega a diez grandes amores. Unos que lo llevaron a uniones libres, otros con casamiento. Incluso protagonizó una boda fingida, con actores de reparto, con la actriz Vianey Lárraga. De Lárraga, el compositor, que no tuvo hijos biológicos, adoptó uno y le dio su nombre, Agustín. (También adoptó uno de Yolanda Santacruz).



Su primer matrimonio fue por la iglesia, a los 20 años, con Esther Rivas, en 1917. Le siguió Angelina Bruschetta, en 1928, por lo civil. Con María Félix, en 1945, contrajo nupcias civiles en Acapulco (en duda, pues nunca se ha encontrado el acta), lo mismo con Clarita Martínez, en 1949; Yolanda Santacruz, en 1953, y por último con Rocío Durán, en España, en 1965, de quien se divorció a los dos años.



Semejante desfile de parejas no pasó sin consecuencias. Según el propio Lara, citado por Sellera, se vio en la necesidad de incrementar su ritmo de trabajo para financiar su tren de vida. Además, sus intentos de ser empresario siempre terminaron en quiebras y también lo afectaron las malas liquidaciones de regalías de 523 composiciones registradas oficialmente, todas producto de su creatividad. “Lo único que tengo en este mundo: mi inspiración, que yo considero un don divino”, decía.



En 1964 Lara volvió a España. Visitó Granada, donde fue declarado “hijo adoptivo” y, en 1965, el generalísimo Francisco Franco lo declaró ciudadano honorario de España. Pero ya para 1967 su salud flaqueó, por una fractura de pelvis que, finalmente, lo llevó a la muerte, el 6 de noviembre de 1970. ‘Agustín Lara ya solo vive en sus canciones’, tituló, a ocho columnas, El Universal de México.

HUMBERTO VÉLEZ CORONADO

Para EL TIEMPO