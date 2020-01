Más fuerte y real, el regreso de Selena Gómez

Ya pasaron cinco años desde que Selena Gómez lanzó 'Revival', su último álbum. Durante este tiempo la cantante estadounidense pasó por desafíos físicos y emocionales: una complicación en su diagnóstico de lupus, un trasplante de riñón que casi cobra su vida, la cancelación de su gira, crisis de ansiedad y depresión, rupturas amorosas y cientos de comentarios y especulaciones sobre su estado de salud y sus relaciones sentimentales.

Nada fácil de afrontar; sin embargo, la cantante estadounidense regresa más fuerte y real que nunca, con trece canciones en las que narra lo que sintió en cada etapa. 'Rare', que se lanzó el pasado 10 de enero, se convierte en su tercer álbum como solista y el segundo con la firma de Interscope Records.



“Tenía baja autoestima, y eso es algo en lo que trabajo continuamente. Pero ahora me siento tan empoderada porque he adquirido mucho conocimiento sobre lo que estaba pasando mentalmente”, aseguró la también actriz a la revista de 'The Wall Street Journal'.

En diciembre de 2019, la cantante, de 27 años, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de los dos primeros sencillos del álbum: 'Lose you to love' me y 'Look at her now'. “Pensé que era importante compartir mi música, ya que sé que muchos pueden relacionarse con el hecho de que en el camino hacia el autodescubrimiento generalmente pasas por las cicatrices de la vida. Quiero que la gente sienta esperanza y sepa que saldrá al otro lado más fuerte y como una mejor versión de sí mismo”, dijo la artista durante la promoción de sus canciones.



El primer 'single' le valió a Gómez su primer número 1 en la lista de éxitos Billboard Hot 100 de Estados Unidos y ambas se convirtieron rápidamente en tendencia en redes sociales debido a sus reveladoras letras. “En dos meses nos reemplazaste, como si fuera fácil. Me hiciste creer que me lo merecía. (...) Ahora el capítulo está cerrado y terminado”, confiesa la artista en 'Lose you to love me'.

Pero estas dos canciones solo fueron el abrebocas de 'Rare'. Las otras 11 muestran a una Selena vulnerable, que se dedica a sanar sus heridas y crecer integralmente. En el álbum, la artista suena mucho más madura en comparación con sus anteriores trabajos y explora ritmos más animados que reflejan multitud de sentimientos. “Mi disco no es una manera vengativa de contar las cosas, fue simplemente como ‘está bien, tengo mi parte que decir’, la gente finalmente sabrá de dónde vino la inspiración”, reveló la cantante en una entrevista a Apple Music.



Algunas de las canciones más reveladoras del disco son: 'Rare', en la que dice: “Se siente como que no te importa, ¿por qué no reconoces que soy muy extraordinaria?”; y 'Cut you off', en la que la artista asegura: “Tengo que cortar con todo el peso extra que tengo. 1.466 días (cuatro años) cargando”, allí hace referencia a todo lo que vivió durante el tiempo de producción de su álbum.

Dentro del disco solo se incluyeron dos colaboraciones, ambas con raperos estadounidenses: 'Crowded room', con 6LACK, y 'A sweeter place', con Kid Cudi. En la lista de compositores regresan Justin Tranter y Julia Michaels, quienes también participaron en 'Revival', y en la producción se encuentran Ian Kirkpatrick, Mattman and Robin y Finneas O’Connell.



A pesar de las dificultades y de algunos meses alejada del 'spotlight', durante estos años Gómez produjo la serie de Netflix '13 Reasons Why' y el documental 'Living undocumented', realizó colecciones con Coach y Puma, además de colaborar con artistas como J Balvin, Benny Blanco, Cardi B, Dj Snake, Ozuna y Marshmello.

Por otro lado, en 2019 Gómez volvió a la pantalla grande con 'The death dont die', una comedia de zombies en la que compartió con Bill Murray y Tilda Swinton, y con 'A rainy day in New York', la película de Woody Allen que se vio envuelta en la polémica por acusaciones en contra del director. Esta semana Selena volvió a la alfombra roja con el estreno de 'Dolittle', película en la que da voz al personaje de la jirafa Betsy. La película ya se encuentra en los cines colombianos.



Por si fuera poco, Gómez ya anunció que algunas canciones que quedaron fuera del álbum serán compartidas con sus seguidores en algún momento. “Hay algunas otras canciones que no he podido evitar que existiesen. No puedo decir cuándo, pero una de mis canciones favoritas se llama 'Boyfriend', así que no puedo esperar a que la gente la escuche”, explicó la artista en el programa 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon.

Las opiniones de la crítica

Con una semana en el mercado, 'Rare' ya recibió elogios de la crítica musical internacional. En el sitio de crítica Metacritic, el último álbum de Gómez recibió un puntaje de 79 puntos, lo que significa “opiniones generalmente favorables”. Para la revista 'Variety', “su voz es distintiva y asertiva; su fraseo y entrega son fuertes, y maneja hábilmente las intrincadas y complicadas melodías”. “ 'Rare' es uno de los mejores álbumes pop que se han lanzado recientemente”, añade la revista, la cual le otorgó una calificación de 93. Para 'Rolling Stone', el trabajo de Gómez mereció una calificación de 80 puntos por ser “impactante y bellamente optimista”.



Según las primeras previsiones, 'Rare' abrirá en un rango de 120.000 unidades vendidas, lo que le permitiría alcanzar el número 1 en la lista Billboard 200 en Estados Unidos. Por el momento, 'Lose you to love' me se mantiene entre las 10 canciones más escuchadas de Billboard y Spotify.

