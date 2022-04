En su cuenta de Tik Tok, Selena Gómez les dijo a sus seguidores: “Bueno, he estado intentando mantenerme delgada pero he ido a Jack in the Box y me he pedido cuatro tacos, tres rollos de huevo, aros de cebolla y un sandwich de pollo picante”.

De este modo, les responde a todos aquellos que critican su físico y agregó: “Pero sinceramente, no me importa mi peso porque la gente opina sobre él de todas formas. ‘Eres demasiado delgada’, ‘eres demasiado gorda’, ‘eso no te sienta bien’, ‘bla bla bla bla’”, concluye sobre lo que opina de las críticas.

Y defiende su figura con este mensaje, grabado en un sofá, en la sala de su casa, sin inmutarse, como debe ser y también le han dicho varios de sus seguidores.



La ‘exchica Disney’, exnovia de Justin Bieber, sigue con su consigna: cuidar la salud mental, uno de los potenciales de su trabajo más allá de lo artístico.

Y no solo eso, ha llamado la atención sobre enfermedades como el lupus, creó la plataforma de fitness mental Wondermind y todo sin rendirse.



Sabe que estar en el mundo del espectáculo le exige muchas cosas, pero por eso mismo no va a perder su esencia.