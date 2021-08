Seidy la Niña: 'Nadie sabe lo que  sufre el pueblo por una Cuba libre'

Seidy la Niña nació en el 2014, pero tiene más de 30 años. Ese nacimiento fue una metáfora: ese año, Seidy Carrera empezó a llamarse Seidy la Niña y a mostrar a la guerrera que no se detiene así le digan que no puede seguir, a la que no le importa que la cuestionen por no tener el peso ideal ni la voz perfecta.

El 2014 fue el punto de quiebre para la artista cubana que se autodescribe en su cuenta de Instagram como “cantante, compositora, actriz y bailarina sobreviviente”. Razones le sobran: un mes en coma, la aorta perforada, la pelvis destrozada, los pulmones colapsados, una hemorragia interna, seis cirugías y ocho meses sin poder hablar ni caminar. Justo antes de lanzar su primera canción, Ranpanpam, Seidy tuvo un accidente automovilístico.

“El accidente me hizo madurar. Ver la vida desde otra perspectiva. Ahora aprecio cosas que antes no veía, disfruto más de mi familia; antes sabía y entendía que es lo más importante, pero ahora le dedico mucho más tiempo a lo que merece el tiempo. El mundo artístico es muy agitado, pero uno siempre tiene que sacar tiempo para sus seres amados, porque hoy están aquí; mañana, no sabemos. Ese accidente me lo demostró, en un segundo me cambió la vida”, recuerda.



Siete años después, la cubana, criada y radicada en Miami, se ha fortalecido en la música y acaba de presentar La niña llegó, un EP de seis temas inéditos compuestos por ella y producidos por E. C. Fresco: De donde vengo, La Havana, Machete, La vida es bella, Castellana y La Niña llegó. Son ritmos afrocubanos que coquetean con el rap, el reguetón, la champeta y el dembow.



“Yo quiero que la gente me conozca, sepa de dónde soy, qué estilo musical trato de imponer; este es mi bebé, es mi primera producción, y pienso que marca la diferencia con todo lo que he hecho. Este EP explica de principio a fin quién soy”.

***

Antes de dedicarse a cantar, Seidy Carrera fue bailarina. De chica intentó convertirse en la estrella del Ballet Nacional de Cuba de Alicia Alonso, pero la rechazaron en las audiciones de ingreso. “Fue por mi color, porque si te pones a ver, todas eran blancas. En esa experiencia de mi vida sí sufrí racismo”, dijo la artista en una entrevista con People en Español.



El apoyo de su madre fue fundamental para que no renunciara a un sueño que materializó en los cuerpos de baile de varios shows de Univisión y Telemundo en Miami, a donde se trasladó con su familia en 1999, después de formarse en la escuela de danza cubana ProDanza.



Su carrera iba en ascenso, al ritmo que marcaba su cuerpo se sumó el talento para cantar. Se incorporó al grupo de Havana Nights Club, en Las Vegas, donde protagonizó varios musicales. Fue escogida para interpretar a Celia Cruz en un espectáculo teatral en spanglish que se presentó en Miami, Chicago y Puerto Rico. Su personaje revelaba la vida cotidiana de la Guarachera de Cuba en Celia, su música, su vida, su leyenda, que debutó en el Adrienne Arsht Center.

El EP de la cubana 'Seidy la Niña'. Foto: Cortesía de la artista

“Seidy la Niña es cultura, es muy cubana; aunque crecí en Estados Unidos, pienso que se lleva en la sangre; dondequiera que me paro me dicen Seidy la Niña cubana, y para mí, eso es un sello muy grande e importante”.



Cada vez más la vida la llevaba hacia el universo de la composición y la interpretación. En el 2011, su participación en el reality Viva la diva, de Sábado Gigante (Univisión) –un concurso de canto, actuación y baile–, acabó de abrirle los ojos cuando la coronó como su ganadora luego de cuatro meses en la competencia. Era el momento de componer y lanzar su primera canción. Entonces vino el accidente.



“Estoy aquí por un propósito muy grande que aún no puedo entender. El accidente me enseñó que la perfección no es lo más importante, que uno como mujer vive obsesionado con eso, esto me enseñó a amarme con mis cicatrices, con el cambio de mi voz –que ahora es más ronca– y me ayudó a aceptarme tal y como soy. Hoy me acepto y me quiero. Eso es algo que muchos deben aprender: a aceptarse tal y como la vida nos pone. Porque estamos aquí, estamos vivos y eso es lo que importa. Antes yo era solo Seidy, ese día nació ‘la Niña’, remarca”.

***

Su edad es un enigma: solo se sabe que nació un 6 de marzo en La Habana, y que a pesar de haber emigrado a Estados Unidos, jamás cortó su conexión con la isla, sus realidades y su gente. A través de sus redes sociales es una ferviente crítica del régimen político y de la represión en Cuba. Desde que estallaron las protestas en las calles en julio, y empezaron las detenciones de líderes y activistas, no ha dejado de apoyar la rebelión.



“Yo sé que es duro lo que están pasando, sé que nadie sabe lo que están sufriendo y batallando por una Cuba libre, enfrentándose desarmados con un gobierno que los está oprimiendo, que los está matando, que los está secuestrando, que si no los mata así, los mata de hambre, de necesidad –dice Seidy–. Solo digo que no dejen de luchar porque los que estamos de este lado estamos con ustedes, que haremos lo necesario para poder tener una Cuba libre”.



La Niña llegó es el primer sencillo de su EP en el que le rinde un homenaje a la cultura popular y religiosa de su gente. “Está inspirado en la memoria de mi abuelo Faustino Candela, que era muy devoto de San Lázaro, para los cubanos, un santo milagroso de la religión yoruba –que muchos conocen como santería–; a san Lázaro le hacen ofrendas o promesas, y él te concede las cosas mientras tú le des algo a cambio”, explica la artista.

El videoclip de la canción evoca los 17 de diciembre, cuando se celebra la fiesta del santo y Cuba se paraliza. “Qué mejor manera que darle conocer al mundo un poquito de esta cultura yoruba, de los santos, de los ancestros, de la memoria de mi abuelo”.



Colombia está en sus planes próximos; junto con República Dominicana y México forma parte de una gira que emprenderá para darse a conocer con el público latino. “Nunca he estado en Colombia y me encantaría, porque tengo amigos y me han dicho que es un paraíso, que se come espectacular. ¡Tengo que ir allá con 5 kilos menos para poder comerme tranquila una bandeja paisa!”.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

En Twitter: @s0f1c1ta

