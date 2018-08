Así se siente el rock en la tierra del realismo mágico

Laurent Lacrouts caminó entre el público. Pisaba fuerte y con emoción el prado del parque Simón Bolívar y sonreía al ver a una multitud emocionada con el segundo día del festival Rock al Parque, encuentro que finaliza este lunes en Bogotá.

Él, en la guitarra, junto al baterista Phil Jourdain son los responsables del rock crudo y puro de The Inspector Cluzo, una de las bandas que más llamaron la atención este domingo.



“Estamos muy felices de tocar en la tierra del realismo mágico, soy un fanático incondicional de ese concepto (…). Esta es una cultura muy cercana a la tierra, al suelo, al igual que Mont-de-Marsan (de donde son originarios)”, le contó a EL TIEMPO el guitarrista.



La comparación tiene una relevancia interesante, ya que ambos son granjeros y han tratado de anudar el rock a la vida tranquila del campo. “Nunca nos gustaron los trabajos comunes, preferimos el rock and roll y la experiencia de conocer otras culturas y compartir nuestra música, viajar y pasarla muy bien con la gente”, agrega emocionado Lacrouts.



“Es muy importante que este sea un festival gratuito, eso lo hace muy valioso”, recalcó.



Son más de 25 años de trabajo y giras que se han extendido a unos 50 países; sin embargo, The Inspector Cluzo no pierde ese espíritu independiente y de sencillez que luego se transformó en poder y alegría arriba del escenario Eco, donde se presentaron al cerrar la tarde.

“Es bueno recibir todo este influjo musical que va desde lo pesado hasta lo mas arriesgado”, contó el músico francés, haciendo referencia al espíritu ecléctico que rodeó la segunda jornada, de más de siete horas, en la que convivieron los sonidos crudos del hardcore de Walls of Jericho; la fusión de la banda de la República del Congo Júpiter & Okwess o el rock con elementos de teatralidad de los británicos HMLTD.



“Es el único lugar donde se pudo ver a las rusas de Pussy Riot, mientras que en otro escenario tocaban los estadounidenses de Suicide Silence, en plena crisis política de ambos países por las elecciones presidenciales”, comentó uno de los casi 70.000 asistentes que se gozaron el festival. El encuentro reiteró que está listo para seguir roqueando, rompiendo fronteras y volviendo a las fuentes de la música, como le dijo Jean-Pierre Bokondji, de Jupiter & Okwess, a EL TIEMPO:



“No se trata tanto de sonidos e instrumentos, sino de ritmos –expresó–; para mí no es fusión sino volver a la fuente, porque allí están todos los ritmos de la humanidad. Por eso creo que la música suena familiar en Colombia, además sé que hay un pueblo congo en este país”.



Por su parte, los mexicanos de Machingon no solo marcaron el acento del rock pesado en el escenario Plaza, sino que le rindieron un homenaje al ídolo popular Vicente Fernández con una reinterpretación de su éxito Estos celos. Fue una sorpresa oír en las guitarras a ritmo de rock duro esta conocida ranchera.



La 24.ª edición de Rock al Parque termina este domingo con otra receta que fusionará el rock nacional de Mojiganga, Skampida, los legendarios Ship o La Chiva Gantiva, junto a los sonidos de punk, de los estadounidenses Pen-nywise, y los alemanes Kadavar, con su rock con una piel sonora que recuerda a los 60 y 70. Son ellos una pequeña parte del pastel de música de los melómanos en el último día de esta fiesta en el Simón Bolívar.



ANDRÉS HOYOS VARGAS@AndresHoy1