‘Seguimos siendo fieles a lo que hacemos’: Maná

Aunque se lean una y mil veces, los hitos de Maná siempre resultan sorprendentes: 4 premios Grammy, 9 premios Latin Grammy, 33 álbumes de oro y 256 álbumes de platino, certificados, y durante tres décadas un sinfín de giras con entradas agotadas.

La banda mexicana que recibió el honor de ser nombrada ‘Persona del Año’ en los premios Latin Grammy 2018 también recibió el premio Ícono Latin Billboard de 2021. Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood los convirtió en la primera banda de rock en español en recibir ese honor.

Además de hacer música, en 30 años de carrera la banda, liderada por el cantante, guitarrista y compositor mexicano Fher Olvera, ha sido consistente en sus causas sociales y medioambientales desde su fundación Selva Negra.

Estuvieron en Colombia en 2022 como cabeza de cartel del Festival Cordillera, pero esta vez vuelven para presentarse en el Movistar Arena de Bogotá los días 10, 12 y 13 de abril con ‘México lindo y querido’, la gira con la que ya han recorrido más de 30 ciudades en Estados Unidos. Sobre la vigencia de su música, hablamos con Fher:

¿Cuál es la fórmula para seguir vigentes después de tres décadas?

Por un lado, las canciones, la música, las letras. Pero por el otro lado, el entusiasmo que tenemos, el entusiasmo que nos produce tocar en vivo, hacer música, compartirla por todos lados. Tocar en vivo para nosotros es algo fundamental. Tenemos una adicción a la adrenalina. Y le tenemos mucho cariño a la gente, al público. Yo creo que eso es lo que nos ha mantenido tan vigentes. Y, además, sin que sea un tema menor, nos llevamos muy bien entre nosotros. Somos como hermanitos, todos (risas). Hay una muy buena relación de trabajo y eso ha perdurado en el tiempo. Eso también ayuda.

Creo que parte de la fórmula del éxito, y ustedes me corregirán si estoy equivocada, es que se han mantenido fieles a lo que ustedes son, sin estar sumándose a la moda de turno.

Tienes razón. Hemos creído en lo que hacemos. Han pasado modas como el reguetón y todas estas cosas, pero nosotros seguimos con nuestra línea. Nosotros seguimos donde sabemos que nos sentimos a gusto. Nos quedamos con la música que nos emociona, con ese rock latino, que además sabemos que a la gente también le gusta,

¿Pregunta obligada: ¿son detractores del reguetón?

No, no estamos en contra del reguetón. Yo creo que ya en cierta forma es un poquito too much, un poquito demasiado. Alguna vez un argentino me dijo que hace rato que llegó esa infección, ese bicho (risas). Pero creo que las variantes son buenas y creo que, por ejemplo, los colombianos aprecian las diferencias. Aprecian que alguien llegue con letras o que llegue con más rock and roll o unas buenas guitarras elaboradas. Nosotros seguimos siendo fieles a lo que hacemos y creo que eso se valora.

¿Cómo es el público de Maná?

El público que va a ver a Maná es un público que quiere disfrutar. Quiere disfrutar que haya un entrelace entre ciertas armonías, entre melodías, en ciertos ritmos. Quiere disfrutar, por ejemplo, a Alex (Alejandro González), nuestro baterista, que es considerado uno de los mejores bateristas de Latinoamérica. Y la verdad es que nos halaga tener este público. Nos honra tener un público que está atento a la música, a las letras. Y creo que Colombia siempre ha tenido un buen nivel de músicos y también de gente que gusta de la música. Estuvimos en el Festival Cordillera hace unos años y quedé loco con ese público. Fue espectacular.

¿Qué hacen para honrar a ese público?

Yo he visto bandas inglesas o estadounidenses que cuando se presentan en México, van con una producción B o C, o sea más pequeña, más recortada. Algo así como una versión light de su espectáculo, una versión descafeinada. Nosotros hacemos todo lo contrario. Para Suramérica se va toda la carga. Nosotros llevamos a Suramérica lo mismo que se ve en Miami o en Nueva York. Esa es la regla que le ponemos al management. ¿Cuesta trabajo? Pues que cueste trabajo. Se busca la manera, se buscan los medios y así se hace. Nuestra producción es “de poca madre”.

Ustedes están muy metidos en causas sociales, mientras hay gente que cree que los músicos tienen que dedicarse a hacer música y no meterse en otras cosas. ¿Por qué decidieron que Maná, además de hacer música, tenía que construir sociedad?

Hemos pasado a través de muchas generaciones y sociedades y vemos que siempre puedes dejar un mensaje. Nosotros no vamos tampoco adoctrinando, simplemente nuestros mensajes son más universales. Hablamos sobre el medioambiente, la ecología, sobre el respeto al planeta, sobre los derechos humanos. Pero lo nuestro son las causas sociales, no nos gusta tomar partido político.

¿En las causas sociales no hay una postura política?

Nuestra postura es, simplemente, que los presidentes tienen que ser honestos, trabajadores y crear un país donde todos tengan oportunidades. Estamos ahora llenos de populistas y eso es algo también triste. Nosotros nos inclinamos más a los temas medioambientales. Tenemos Selva Negra, que se dedica a la conservación de la tortuga marina en las costas mexicanas de Jalisco y Nayarit, y a la siembra de árboles para tratar de contrarrestar un poco el cambio climático. Esa es nuestra propuesta y ahí nos concentramos.

¿Cuál es la canción que más disfrutan cantar en vivo?

¡Híjole! Para mí, va variando. Por ejemplo, disfruto mucho cantar las últimas. Pero me sigue encantando cantar Huele a tristeza, El reloj cucú, Oye mi amor, Vivir sin aire, En el muelle de San Blas, Corazón espinado y en Colombia, por supuesto De pies a cabeza (risas).

Esta nueva gira se llama México lindo y querido. Parece que en Latinoamérica los mexicanos son quienes más han abrazado su cultura y su pasado, mientras que en el resto de Latinoamérica todavía vemos de manera peyorativa de dónde venimos. ¿Qué hace que México abrace tanto su cultura?

Es muy interesante tu pregunta y podríamos quedarnos horas hablando de esto. Es más, creo que se podría hacer toda una cátedra de Harvard sobre este asunto. Los mexicanos, primero, tuvimos un pasado indígena y luego fuimos conquistados por los españoles... siempre hemos tratado de traer todo lo que nos reivindicó primero como cultura prehispánica y luego la cultura mestiza que se fusionó. Y lo mismo pasó en Colombia. Yo sé que también los colombianos cuidan mucho su historia y es un país que si lo visitas por todos lados es alucinante. Pero los mexicanos hemos sabido abrazar muy bien nuestra cultura. La llevamos a donde vayamos, la cuidamos, la conservamos. Pero los latinoamericanos, no solo los mexicanos, somos gente con mucho pasado y tenemos que abrazarlo.

AUTOR: ÚRSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

@Uschilevy