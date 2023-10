Sebastián Yatra se declara 'hincha' de los deportes de alto riesgo

El colombiano Sebastián Yatra, uno de varios artistas que participarán en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dijo ser un hincha de varios deportes, en especial los de mayor riesgo y "sin importar nada".

En una rueda de prensa en el centro de medios de la competencia panamericana un día previo a la inauguración de los Juegos, Yatra admitió que su sueño cuando adolescente era ser nadador, pero se decidió por la música. Igualmente, contó que hay ciertas disciplinas que respeta por su valor de practicarlos.



"El tema de clavados me da miedo. Me gustan todas las disciplinas en que la gente no siente ningún miedo, son arriesgados, se entregan, salen y lo hacen. No les importa nada, van de frente, sin miedo de nade, y es interesante", sostuvo Yatra.



"Me disfruto el deporte igual que ustedes, lo vivo con mucho fanatismo y emoción. Será un mes de muchísimas alegrías. Gracias por invitarme. Me invitan a estas cosas y no me las creo", añadió. El intérprete de éxitos como "Vagabundo", "Tacones Rojos", "Pareja del Año" o "No hay nadie más" y quien contó también que ha practicado el fútbol y el tenis, arrancó su agenda de este jueves visitando las villas de los equipos de Colombia y Chile para compartir con las delegaciones de ambos países.

Sebastián Yatra y el presidente de los Juegos Panamericanos Santiago, Neven Ilic. Foto: Efe

Allí, según relató, compartió un rato con la doble campeona olímpica de BMX Mariana Pajón en la pista de ciclismo y de quien destacó su liderazgo por su sencillez y amabilidad para ayudar a otros ciclistas con las curvas y montañas con las que se enfrentarán en la competencia. "Mariana es una de las deportistas que más ha dado la cara por el país, y es una atleta innata.



Me impresionó ver su sencillez, tan carismática y pendiente de los demás corredores, hablando sobre estas curvas y no solo pensando en ella, sino en los demás", resaltó Yatra. Además de Yatra, otros artistas que actuarán en la Ceremonia de Apertura de Santiago 2023 serán Movimiento Original, Ana Tijoux, Los Bunkers, Los Tres y Los Jaivas.



Para Yatra, su oportunidad de cantar en dicha cita la describió como "un sueño para cualquiera el ser parte de unos Juegos tan importantes, como los Panamericanos". "Es una fiesta impresionante, la producción para la inauguración es algo que me tiene súper feliz", puntualizó el artista, acompañado en la rueda de prensa del director ejecutivo del comité organizador de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, y del presidente de Panam Sports, Neven Ilic.



La fiesta de apertura de Santiago 2023 tendrá lugar en el Estadio Nacional de Chile que contará con "más de 5.000 bailarines, actores y pasacalles, entre otros artistas urbanos", según los productores del espectáculo.

Según el comité organizador de los Juegos Panamericanos de 2023, la ceremonia de inauguración transmitirá "la unión de los chilenos" y su "diversidad cultural". También se interpretará el himno oficial de esta edición de los Juegos Panamericanos, "A la cima", una colaboración entre Tijoux y Movimiento Original.



EFE

