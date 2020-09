‘No se puede ser masivo con solo baladas’: Yatra

El estribillo “Yatra, Yatra” ha sonado tanto que pareciera que el cantante paisa tiene una carrera de más de seis años. Pero no: Sebastián Obando Giraldo (Medellín, 1994) lleva solamente desde 2014 pegando sus canciones en las emisoras y las principales listas de América Latina y Estados Unidos.

Seis años de éxitos del tamaño de 'Traicionera', en su actitud más reguetonera, y 'Un año' (con la banda mexicana Reik), en su voz más baladista. De hecho, él mismo acepta que su propuesta está dividida en esos dos universos musicales.



Su popularidad ha logrado abarcar a un público amplio en un gran espectro. Lo oyen los niños no solo en sus canciones, sino en sus doblajes en películas como 'Pie pequeño' (2018) y 'Klaus' (2019). Lo mismo con sus lecturas de cuentos infantiles a través de sus redes sociales al principio de la cuarentena. Pero también lo oyen los grandes. Su adaptabilidad se podría resumir al decir, por ejemplo, que ha cantado con artistas con propuestas casi radicalmente opuestas, como Fito Páez y Ñejo.



También se le recuerda por su paso como jurado en el 'reality' 'La Voz Kids'. Esa personalidad explosiva y esa extroversión que proyectaba en sus apariciones en televisión se diluye un poco cuando conversa fuera de las cámaras. O bueno, frente a la cámara de una videollamada, pero en un ambiente privado: desde su casa, en Miami. Si se diluye su histrionismo, no se diluye su amabilidad ni el ánimo con el que habla de su música.



En ese contexto conversó con EL TIEMPO de su trayectoria y sus visiones, y también de 'A dónde van', la primera canción de lo que será su tercer álbum de estudio.

¿Qué queda del Sebastián Yatra de 'El Psicólogo', su primera canción?

Queda mucho porque lo que yo sentí con 'El Psicólogo' fue lo mismo que sentí con mi canción más reciente. Creo que todavía queda mucho de esa capacidad de asombro que tenía en ese entonces. No dejo de sorprenderme y de emocionarme con las cosas, o de ponerme triste cuando las cosas no funcionan. Intento seguir firme con este amor por mi carrera, es algo que quiero cuidar hasta la muerte.

Hace años, con 'Para olvidar' usted logró una gran acogida en Medellín con algo diferente al reguetón, ¿por qué igual decidió apostarle a lo urbano?

Se trataba de salirme de mi zona de confort. Era explorar y ver si lograba encontrarme en un estilo más de fiesta. Un ritmo no tan parecido a la balada, pero con el que igual me sintiera identificado, que me hiciera decir ‘estas son mis melodías y soy yo’, pero con un ambiente más festivo. Creo que lo logré por primera vez con 'Por fin te encontré'.



Ese tema me abrió la cabeza y me animó a explorar más por ahí, porque lo intenté con 'No me llames', con Alkilados, y no terminaba de sentirme cómodo. Tuve conflictos en esa transición. Pero si yo quería que muchas personas oyeran mis baladas, necesitaba que primero me conocieran con música que sonara en la discoteca. No se podía lograr tener un público tan masivo con solo baladas en esa época.

¿Ya era, tal vez, 2015?

Sí, 2014 o 15. Con esas canciones urbanas ya se había abierto un abanico de posibilidades. Cuando ya tenía la atención de la gente pude volver a sacar baladas y muchos estaban dispuestos a oírlas, a darles una oportunidad. Y es que eso es muy difícil hoy en día. Es complicado que la gente esté dispuesta a oírte, que estén esperando tu última canción para ir a oírla.



¿Qué es lo que tiene Balvin? Que la gente automáticamente va a oír cualquier cosa que lance. Él cuida mucho lo que publica. Y todo lo que saca es bueno. Probablemente, si comenzara a sacar cosas malas, la gente dejaría de ir a oírlo cada vez que estrene algo. La tiene clara.

¿Será que hay una sobreoferta de reguetón? ¿Cómo hacer para no perderse entre tanto contenido?

Sí, definitivamente hay una sobreoferta hace tiempo. De música, en general. Destacarse cada vez se hace más duro. Y se hará más duro. Creo que todos los artistas tenemos nuestro momento de auge, pero cuando pasa ese momento… ¿cómo hace uno para que su carrera siga creciendo? ¿Cómo lograr volverse un artista consolidado, por quien se sienta respeto? En eso estamos muchos de nosotros. Yo intento hacer la mejor música que puedo, que conecte con los demás, que me represente y mantenga mi esencia.

También hacia el año 14 o el 15, ¿qué tanto lo potenció su relación con el productor colombiano Mauricio Rengifo?

Mucho. Con Mauro hicimos 'Por fin te encontré', que, como te decía, fue la primera canción con sonidos urbanos con la que me sentí bien. La escribimos el mismo día que hicimos otra canción que se llama 'Para enamorarte', que se la terminó quedando CNCO. Trabajar con él me abrió hartas puertas. Él comenzó a confiar más en mis ideas. Además, logré que Universal Music volteara a mirar qué era lo que yo estaba haciendo. Ahí comencé con 'Traicionera' y todo lo que ha venido. Por eso le agradezco mucho a esa primera canción que hicimos con él.

¿Cómo definiría a su público?

Siento que todo el tiempo va cambiando. Y, ahora, con la pandemia, realmente no sé qué va a pasar con las siguientes giras. En general, creo que tengo un público bonito, fiel, de todas las edades. Tengo mucho público mayor, cosa que uno no pensaría. Y también muchos niños chiquitos. Creo que me conecto con mi público porque tenemos cosas en común. Son personas amorosas, que quieren lo mejor para sus vidas.

En ese sentido, ¿cuál es su filtro a la hora de montarse en un reguetón, por ejemplo?

Lo primero es que yo no hago nada que le falte al respeto a nadie. He dicho malas palabras en ciertas canciones, como en 'Por perro' dije: “Si pudieras ver cómo estoy, / hecho mierda sin ti, / escondiendo el dolor”. Hay un contexto en el que digo la palabra. Ahí no estoy ofendiendo a nadie. No digo ‘mierda’ de una forma agresiva, ni insultando a nadie. Eso sí no. No le falto al respeto a nadie en mi día a día, entonces en mis canciones tampoco. No voy a cambiar mi personalidad ni mis valores por la música.



De ahí en adelante, lo que me nazca. A veces, si te enfocás demasiado en ‘qué van a pensar de mí’, dejás de ser vos mismo. Y quedás en un punto tibio. Si yo voy a ser una canción urbana, la hago completamente urbana. No voy a hacer un ritmo de balada con un poquito de 'beat' de reguetón. Ahí, a los que les gustan las baladas no les va a gustar una balada con 'dembow', y a los que les gusta el reguetón no les va a gustar porque les va a sonar muy suave.

Es extraño que lo diga, porque justo usted es de los grandes referentes de esa mezcla de pop y reguetón.

Es raro, es verdad. Pero creo que me funciona porque intento ir por dos vertientes, tener dos facetas: la de las baladas y la del pop urbano. Aunque creo que con 'A dónde van' sí conseguimos un punto medio. Tiene lo nostálgico de una balada, tiene una letra profunda y también tiene algo urbano. Tiene movimiento, pero es rica musicalmente.

Es cierto que no se parece tanto a otras canciones suyas...

Sí, el fraseo del principio, la forma de interpretar la letra no se parece a nada que yo haya hecho antes. Creo que es un invento. Y aunque no se parece a nada, tiene un poquito de todo. Varios amigos me han dicho: ‘Uy, ponme otra vez ese tango’. Otros dicen que es una canción española; otros, que es medio rapera. ¿Me entendés? Lo que sí tiene esa canción es un poco de historia, de pueblo.

¿Y esto es un adelanto de como va a sonar su próximo disco?

El álbum va a ser una exploración de muchos sonidos y estilos. Los discos de baladas sí tienen más concepto, suelen ir por una misma línea. Pero en lo urbano me gusta experimentar. A mí me gusta divertirme.

¿Cómo es su proceso de composición?

Para mí, lo más importante es tener un gran arranque. Unos buenos acordes, un buen ritmo y ya la canción comienza a tener una identidad. Hay temas a los que les he dado vueltas y vueltas, pero no llegan a tener una identidad. Hay algunos que suenan pegajosos, que podrían ser un éxito, pero los descarto porque no tienen identidad. En eso es en lo que más me fijo. De resto, a veces escribo solo, a veces con otros autores. En definitiva, lo que más me importa es la música.



