Cinco de la tarde, hotel elegante de Bogotá, cámaras, mánagers, periodistas, meseros, organizadores. Sebastián Yatra tenía encima un viaje, una premier y una jornada de entrevistas de seis o siete horas. Todo su equipo estaba cansado y estresado, pero él sonreía, saludaba, daba las gracias como si estuviera empezando el día.

Había llegado de Estados Unidos el día anterior a que se diera esta conversación con EL TIEMPO. Además, el día de la entrevista había estado en el evento de estreno de Encanto —la película animada de Disney sobre Colombia— hasta las 2 de la mañana. Esto fue el 22 de noviembre, tres días antes de que estuviera en las carteleras.



En la premier, en el Teatro Colón, Yatra (Medellín, 1994) presentaba la canción Dos oruguitas, el tema principal de la cinta, escrito por el famoso compositor de teatro y cine musical Lin-Manuel Miranda.



Lo que más le anima al cantante paisa es que tanto esta canción como Colombia, mi encanto (la que canta Carlos Vives) van a sonar en idioma español en todo el mundo, no va a haber versiones en inglés.



Pero lo de Encanto no es lo único que lo tiene contento: viene de hacer una gira por Estados Unidos al lado de dos estrellas de la música en español: Enrique Iglesias y Ricky Martin.



Además, su canción Tacones rojos está teniendo muchísimo éxito en todo el mundo. Se está consolidando con fuerza como una estrella del pop en nuestro idioma.



En este texto, resultado de nuestra conversación, Yatra habla de todos esos temas, y también adelanta muchos detalles de su nuevo álbum, que será el tercero de su trayectoria y saldrá el año entrante. Además reflexiona sobre cómo ha madurado su manera de entender la música desde que empezó su carrera, hace unos siete años.

¿Cómo definiría 'Tacones rojos', que aparentemente no es de ningún género musical? ¿Es una pista de cómo va a ser su álbum?

Me encanta eso que decís de que no la ves en ninguna categoría. Yo tampoco me siento parte de ningún género en especial. Así va a ser este álbum que estoy preparando, que va a ser el tercero que lanzo y que ya en el 2022 va a salir. Hoy ya tengo todos los masters finales. Es un álbum sin género. No es de baladas, ni de reguetón ni de rock. Es una compilación de canciones, simplemente. Corresponden a emociones que yo he sentido y que luego he elegido los mejores ritmos y estilos para transmitir una emoción completa.

¿Cuál fue la emoción detrás de esta canción?

Empezamos con una guitarra, unos acordes. Le subimos el tempo a la guitarra. La idea era hacer una canción con la energía arriba, muy del corazón, pero que sea fiestera. La escribimos con dos amigos españoles. Un día estábamos tocando la guitarra. Había un ventanal hermoso en el estudio. Estaba entrando el sol. Quería contar una historia sobre alguien que me hacía feliz. Así que simplemente empecé a cantar: “Hay un rayo de luz / que entró por mi ventana / y me ha devuelto las ganas, / me quita el dolor”.



Yatra no recita la letra: la canta. Y le suena igualito a como se oye en la grabación. No puede evitar cantar. Esta ha sido la tercera vez que lo entrevisto, y siempre, cuando habla de una canción, toma aire y la canta, con pulmón y ganas.

Le salió la letra así nomás...

Así... Pero es que me ha pasado con varias canciones. Me pasó con Adiós, que estaba nominada al Grammy Latino como mejor canción pop del año. Esa es una improvisación, realmente. Tenía un sentimiento aquí (se toca el pecho) reprimido. No lo había hablado con nadie. Me senté en el estudio y me salió, pero de una forma muy inconsciente. Y salió toda la canción. La mejor música, en mi experiencia, me ha salido cuando no estoy pensando en hacer buena música, sino simplemente sintiendo. Con Pareja del año (con Myke Towers) me pasó lo mismo.



¿Entonces usted escribe las letras y las melodías al mismo tiempo?

Sin letra, las melodías son genéricas. La sola melodía solo puede llevar la mente hasta ciertos puntos, pero hay limitaciones. Pero eso mismo con palabras cobra sentido. Si uno usa una esdrújula, luego un monosílabo, luego otra cosa, se va tejiendo la canción. Al tener manejo sobre eso, las melodías también se modifican. La melodía de Pareja del año nunca me hubiera salido si no hubiera tenido por decir justamente lo que dije. Luego la letra se puede trabajar si uno no está convencido, pero la melodía original nace con palabras, así luego se cambien.

Sin embargo, a usted lo oye público angloparlante que probablemente no entiende lo que canta, pero que se siente conectado…

La emoción que se transmite con una canción depende de la letra. Así no se entienda palabra por palabra, si uno está cantando sobre un tema, lo hace con una emoción determinada que se expresa en la canción.

Por ejemplo, su canción para la película 'Encanto' no se va a traducir al inglés, ¿cierto?

Yo canto Dos oruguitas, que es la canción principal de la película. Aparece en los momentos de tensión y en el desenlace. Suena en las partes en las que la gente se pone a llorar. Es una canción hermosa. Y Disney decidió que iban a dejar la versión en español para el mundo entero. O sea, en la China van a oír la canción en nuestro idioma. Porque de alguna manera uno entiende lo que la canción dice así no entienda el idioma. Por eso la dejaron en español, igual que la de Carlos Vives, y eso nunca pasa: hasta en Coco hicieron una versión en inglés de Recuérdame para el resto del mundo.

En este caso, usted canta una canción escrita por alguien más. ¿En su álbum va a pasar lo mismo en algunos temas?

Este álbum tiene solo composiciones mías. Mi objetivo es lograr que, sin importar el género, las canciones suenen a Yatra. Este proyecto es un reflejo de los últimos años de mi vida, que han sido los más duros y en los que más he aprendido. Cuando se sepa el nombre, se entenderá mejor el concepto, pero puedo decir que este álbum es mi aceptación de la realidad, de cada sentimiento. La tristeza, la alegría, el remordimiento: todo eso está en el álbum porque todo hace parte de la vida. Se trata de pasar por cada una de esas emociones y asumirlas, sentirlas, pero entendiendo que no se van a quedar para siempre.



Muchas de esas emociones terminan siendo hits. ¿Lo planea?

Para mí, la música empezó a tener mucho más propósito en el momento en el que dejé de componer para lograr hits y empecé a hacerlo para sanar mi corazón, para expresar mis sentimientos. Y esos sentimientos también son compartidos: canto una historia y 10.000 personas la cantan al tiempo, me la devuelven. Es una historia que creo que es mía, pero cada uno de ellos también siente que le pertenece.

¿Y pasó algo para que dejara de perseguir los hits?

Es muy estresante, y no es divertido, cuando la carrera de uno depende de los éxitos. Es mejor enfocarse en disfrutar los procesos. Y ya. Algunas canciones gustarán más que otras, pero por lo menos uno está creando algo que de verdad lo representa. Si uno solo está pensando en la meta, todo se derrumba.

¿Y cómo compensa eso con la intención de seguir cultivando un público, de seguir vigente?

Yo hago música exigiéndome muchísimo. No me comparo, pero sé qué es lo que yo hago y sé cuál es la otra música que está en el mercado. Soy un tipo competitivo y quiero estar a la altura. No me comparo en el sentido de que no quiero que mi propuesta se parezca a la de nadie más. Pero quiero que mis canciones tengan un nivel de calidad superior, que compita con las de los mejores. Así, la competencia también es divertida. Por otro lado, a pesar de hacer música con sentimiento, mi idea no es hacer cosas que nadie entienda.



