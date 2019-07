‘La lucha es que tus canciones no sean pasajeras’: Sebastián Yatra

Desde que empezó su carrera, el nombre de Sebastián Yatra siempre ha figurado en los listados de reguetón y aunque algunas de sus canciones tienen una base rítmica muy pegajosa, las letras encajan más en el pop o las baladas tradicionales.



“Ya sé que no te importa aparecerte hoy / Y sabes cómo duele decirte no más / Pero es que para amar se necesitan dos / Y tú hace mucho que no estás / Y aunque suene a mentira, yo estaba mejor…”, reclama Yatra en la primera estrofa de Para olvidar, una composición de Cali y el Dandee que se convirtió en el primer éxito del cantante paisa.

“Ha sido un esfuerzo enorme, y sí, también un sacrificio, sobre todo de tiempo, en cuanto a no compartir mucho con la familia, a no dedicarles espacio y tiempo a los vínculos y las relaciones”, le cuenta Yatra a EL TIEMPO en una charla telefónica.



El artista está entusiasmado por los conciertos que dará en Bogotá y Medellín en octubre y noviembre próximos. “Regresar a la casa es lo más lindo del mundo, la gente está muy ilusionada con vernos y estamos preparando un 'show' espectacular”, promete.



El Yatra Tour desembarcará en la capital el 2 de noviembre, en el Movistar Arena, y hará lo propio en Medellín, el 19 de octubre, en la plaza de toros La Macarena, en la programación del Festival Bruuttal, donde el paisa compartirá con Piso 21, Greeicy, Mike Bahía, ChocQuibTown y J Álvarez.

“Ojalá nos vaya muy bien en ambas ciudades, que la gente se lleve un recuerdo bonito de los conciertos y que sean los primeros de muchos conciertos en Colombia”, suspira.



Mientras “espera esas noches con ansia”, Yatra, de 24 años, ve cómo aumenta el contador de vistas de su más reciente lanzamiento en el canal de YouTube: 'Runaway', que ya va por los 142 millones de 'views', con apenas un mes al aire.



“Es muy emocionante todo lo que me ha sucedido: acabo de cantar al lado de Daddy Yankee, Nati Natasha y de los Jonas Brothers, que por primera vez cantan en español (…) Hasta nos inventamos el 'Runaway Challenge' en redes, para que la gente haga la propuesta más original y divertida, bailando al lado de su familia o amigos”, cuenta.



Reunir a este combo de estrellas en una sola canción no resultó fácil. Menos, proponerles a los recién reencontrados Jonas Brothers que cantaran en español. Pero todo se dio. “Cuando se habló de la posibilidad, pues es de esas cosas que ves medio improbables que sucediera, así que yo mismo me decía: ‘Hasta que no tenga la canción terminada, no me lo creo’. Cuando la estrenamos, fue una noticia que no se esperaba nadie y que yo no me terminaba de creer”, recuerda Sebastián Obando Giraldo –el mismo Sebastián Yatra–, que desde los 5 años supo que amaba la música y sus padres decidieron alternarle sus estudios académicos con los musicales.

Pareja mediática

No obstante su rutilante carrera en los estudios y los escenarios –que ya ha llenado estadios y teatros en varias fechas en Estados Unidos, México, Argentina, España y Chile–, por estos días el paisa es protagonista de una de la historias rosa más apetecidas por los medios sensacionalistas y del corazón.



Después de muchos rumores, hace algunos meses Sebastián Yatra y la cantante y actriz argentina Tini Stoessel (la inolvidable Violetta, de Disney) confirmaron su noviazgo, justo cuando presentaron 'Cristina', una de las nuevas canciones de 'Fantasía', el segundo álbum del colombiano, tras 'Mantra' (2018).



“Han sido años de mucho crecimiento, pero también de obstáculos, de momentos muy difíciles, que se acompañan de grandes alegrías y aprendizajes. No podría estar más feliz y agradecido con la vida, no hemos parado un segundo y ahora estamos viendo esos frutos”, cuenta Yatra acerca de su vida personal y profesional.



La pareja del año, como han sido etiquetados los jóvenes amantes, acaba de regresar de unas vacaciones en México y fue la sensación hace algunos días en los premios Juventud, en Miami, donde aparecieron juntos para enloquecer a sus fanáticos con una versión en vivo de 'Cristina'.

Yatra y su novia, la argentina Tini Stoessel. Foto: Instagram: @tinistoessel

Carrera en ascenso

Además de ensayar para los conciertos de su gira y compartir con su familia y su novia, Yatra dedica tiempo a hacer ejercicio, cuidar su alimentación, producir canciones y escuchar nuevas propuestas musicales. “Todos los días es un reto distinto, la agenda es una locura, me monto a un avión por lo menos cuatro veces en la semana… pero hay que vivir mucho en el presente y gozarse esto”, dice.Y como si tuviera una agenda elástica, este año también se vinculó con una causa que ha dejado muchas muertes y desolación entre los niños y jóvenes: combatir el matoneo.



En marzo pasado, el intérprete colombiano fue nombrado como embajador de la fundación Scholas, una organización laica creada por el papa Francisco en 2013 para fomentar los valores en los más pequeños, y para la cual compuso la canción 'En guerra', que “habla sobre esas inseguridades y la guerra que viven las personas consigo mismas”.

La aventura que Yatra empezó tímidamente en el 2014 con 'Para olvidar' y 'Cómo mirarte', explotó un año y medio después al ritmo de 'Traicionera'. Le seguirían 'Alguien robó' (una colaboración con Nacho y Wisin), 'Robarte un beso' (al lado de Carlos Vives), 'Devuélveme el corazón', 'Por perro' y 'Ya no tiene novio' (compartiendo con Mau y Ricky Montaner).

Todas formarán parte del repertorio que interpretará en vivo en las fechas programadas para Colombia, con la presencia de invitados que el artista irá confirmando en sus redes durante los próximos meses.



“Hoy pasa todo muy rápido, las noticias duran tres días y ya son viejas. Hay que meterle mucha dinámica a lo que haces y que la promoción sea tan buena que las canciones se queden en la cabeza de la gente. Hay que luchar por que no sean pasajeras”, asegura el artista.

SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta