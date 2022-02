Sebastián Yatra ya puede decir que el 2022 ha sido de película para su carrera como artista. Con la nominación al premio Óscar de la academia en la categoría de mejor canción para ‘Dos oruguitas’ (que hace parte de la película animada de Disney ‘Encanto’), Yatra sigue tratando de asimilar la noticia y no esconde la alegría de ser parte de la película inspirada en Colombia de la que todo el mundo está hablando y que también estará en la carrera por un premio Óscar en los apartados de mejor película animada y mejor banda sonora original.

Tras dar saltos de alegría en un sofá mientras veía la transmisión de los nominados a los premios cinematográficos, ahora el cantante colombiano le contó a EL TIEMPO lo que significa llegar a esas instancias, tener y verse inmerso en la lista de los mejores del cine y en la batalla por el galardón más famoso del mundo.



“Para mi tener una canción en los premios más famosos del cine es un regalo, no hay mucho más que decir. Es estar en el lugar correcto, en el momento correcto y con la preparación adecuada”, comentó, acerca de esta composición de Lin-Manuel Miranda que habla del poder del amor, de la pérdida y de la capacidad de sanar heridas y comenzar de nuevo.

‘Dos oruguitas’ lleva a la gente a la ternura y a las lágrimas durante la película, ¿cómo fue su viaje –como cantante- para conseguir ese tono tan emotivo y profundo que tiene la canción?

Fue un viaje muy lindo porque se fue dando progresivamente y de una manera natural. A medida que iba viendo las escenas y conocía más la letra. Dejé de ser yo y comencé a ser el abuelo Pedro (el personaje de Encanto, sobre el que se desarrolla principalmente la letra de la canción), pero también mi abuelito y cada persona en Colombia que he visto creciendo y que ha pasado por tanto, pero que la vez tenemos tanto porque sabemos valorar vida, la naturaleza y a la familia.

Realmente tiene un mensaje muy potente...

Si. El mensaje es que el amor se transforma y así pase otro plano, al final se queda y sigue ahí en los corazones de la gente. Fue una experiencia muy emotiva con cada palabra, cada escena y cada plano como que me iba conectando mucho e íbamos haciendo que la interpretación no fuera algo monótono, Todas las palabras tenían un porqué y todos los matices también tenían un porqué.



¿Cómo fue trabajar con Lin-Manuel Miranda, el compositor de la canción?

Trabajar con Lin-Manuel Miranda es algo que quiero repetir en mi vida; él es tan especial, es dulce, es buena persona, es entregado y eso se ve en el resto del equipo. Asimismo, el equipo de Disney es un sueño (…). Todos estaban enamorados de Encanto y llevaban cinco años o más investigando y creándola y ahora es el del mundo y ha sido un fenómeno. Lin-Manuel es muy meticuloso y brutal, está pendiente de todos, los detalles y agradezco su guía en todo este proceso.



Es indiscutible que hay un antes y un después en su carrera con la nominación al Óscar de 'Dos oruguitas'...

Si siento eso. Aunque todavía no soy consciente de lo que esto puede significar para mi carrera o la que cualquier cantante que estuviera en esta posición; quedando nominado, siendo latino y cantando en español al lado de Bilie Eilish, Beyoncé, Van Morrison y de Diane Warren

¿Qué siente en este momento?

El gran amor que tengo por mi país y el representar esta tierra en todo el mundo, es un regalo que me está dando la vida, esto es clímax en todo sentido y me emociona mucho que nuestra cultura esté dejando un impacto positivo con esta película. Me llevo grandes alegrías y momentos que van a durar a lo largo de los años.



