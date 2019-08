Seb Lorez, hijo de Suiza y Colombia, presenta su música

Let Me Fly, Work It Out, Slide Away y Your Love son las canciones que el joven cantante colombo-suizo Seb Lorez quiere que la gente oiga y disfrute.

De 26 años y nacido en Pereira, es hijo de una colombiana y un suizo, “y me siento muy orgulloso de mis orígenes quechuas”, comenta.



Cuando tenía dos años, su familia se fue a vivir a Suiza, estableciéndose en Zurich, pero sin dejar de lado sus raíces colombianas.



Lorez, que anda por el mundo con su guitarra y le gusta cantar mientras da entrevistas, interpreta sus temas en inglés, aunque también habla con fluidez el español y el alemán.



“Empecé en la música a los 7 años, tocando flauta, y a los 10 me inicié en la batería”, cuenta, y agrega que la música le llegó de su papá, quien interpreta chelo.

Sin embargo, su pasión es la guitarra “y aprendí a tocarla de manera autodidacta”, dice.



Luego de hacer parte de dos bandas (de una lo despidieron porque se quedó con una novia en vez de ir a tocar), Lorez fue fichado por la disquera Universal, con la que firmó.



“Me vieron tocando y, luego de una sesión privada, me propusieron que hiciera parte de esta compañía”, dice.



En un perfecto español (idioma que siempre ha hablado con su mamá), cuenta que se siente definitivamente de las dos nacionalidades. “No me identifico con una en especial, esos sos mis dos orígenes y me gustan mucho”.



Así como la comida colombiana, pues es amante de los fríjoles, el pollo, el plátano y los caldos.



Su género lo define como un pop con influencias electrónicas, y le gustaría ponerle a su música cumbia y reguetón, para darle un toque más latino.



Luego de dos semanas de estar en Colombia y de visitar a su familia en Pereira y Medellín, el joven Lorez regresó a Suiza donde lo espera una gira que hará en septiembre.



Sus canciones ya están en plataformas. Con ellas se puede disfrutar el talento de este joven que quiere llegar lejos en la música.