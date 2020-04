Se7en: el ganador del Factor X 2015 que ahora se estrena como solista

Omar Osorio (hijo) comenzó su carrera musical desde niño, pues el ambiente de su casa, en Montería, estaba siempre impregnado de sonidos. Muy pronto decidió que seguiría esa carrera para su vida. Esa vocación se la heredó a su padre, el vallenato Omar Osorio, que desde el principio le enseñó, lo acompañó y lo apoyó.

“Para mí, extender el legado de mi padre es muy importante. Me gustaría ver que la música en mi familia trasciende. La musicalidad está en mí y en mis otros hermanos, que son todos cantantes. Queremos que la chispa de la música no muera en la familia Osorio Mejía”, cuenta Se7en, que es su nuevo nombre artístico.



Por eso decidió presentarse al Factor X en su edición del año 2015. La dinámica del reality ese año era la de reunir a las familias, y por eso Omar participó con su hermana, Jhania, en un grupo que bautizaron Herencia. El monteriano cuenta que la persona que los oyó cantar en la primera audición para entrar al programa, se puso a llorar por la conmoción que le produjeron sus voces.

“El Factor X es algo muy importante en mi vida y siempre lo voy a recordar”, dice el joven artista, pues allí fue cuando su carrera comenzó oficialmente en los escenarios. Su éxito en el programa fue tal, que ganó el concurso. Esa visibilidad le permitió acercarse a varias personalidades del mundo de la música. Sin embargo, hasta ahora se lanza como cantante solista.

“Siempre me ha gustado oír baladas pop románticas, como las de David Bisbal, Sin Bandera, Reik o Luis Fonsi”, comenta Se7en, y sigue: “En cuanto a lo urbano, me gusta Daddy Yankee y me gustaban Chino Y Nacho. Me encantaría llegar a trabajar con Daddy Yankee. Quisiera oír cómo suena el contraste de nuestras voces”.



Se7en se estrena con su tema Qué creías. Él mismo escribió la letra, que habla de una relación que involucra una infidelidad. La calidad de la producción tiene el sello de Saga Whiteblack, el productor de nada más y nada menos que Nicky Jam.

Aquí aparece el artista cuando conformaba el grupo Herencia, junto a su hermana, y participaban en el famoso reality. Foto: Cortesía del artista.

A pesar de tratarse de una canción con sonidos urbanos, en ella Se7en demuestra su capacidad vocal y mezcla su guitarra en la melodía. También aprovecha para trabajar su propuesta lírica, pues el tema, que ya acumula más de dos millones de visitas en YouTube, realmente cuenta una historia.

“Quiero llegar lo más lejos posible con mi música. Quiero cumplir todos los sueños que tengo. Quiero que el mundo oiga mi música y vea lo que tengo para dar. Quiero dejar un legado que quede a través del tiempo”, concluye Se7en.



-Mateo Arias Ortiz

Redacción Cultura - EL TIEMPO

En Twitter: @CulturaET