Se vuelve viral antiguo video en el que Shakira dedica canción a Piqué

Es común que en el calor de un show en vivo, un artista haga un guiño a alguna persona o situación especial desde el escenario, puede ser con algún saludo en medio del repertorio o incluso cambiando alguna frase de una canción que se acomode al momento presente.

Así lo hizo Shakira en un concierto en el 2011, cuando su romance con el futbolista Gerard Piqué apenas comenzaba (en ese año las dos celebridades confirmaron su relación).



Un video de entonces, confirma el especial momento en el que la cantante barranquillera se saltó de la ya muy conocida letra de su canción Inevitable -del álbum Dónde están los ladrones- y ajustar la letra a la situación de romance que vivía con Piqué.

En ese momento, la estrella colombiana comienza la canción tocando la guitarra, pero se detiene y vuelve a comenzarla para interpretar la "nueva estrofa" que dice:

“Si es cuestión de confesar, gracias al número 3 (en rererencia al número que Piqué suele usar a la hora de jugar), ahora entiendo de fútbol. No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi cada día sale el sol. Para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo porque tú eres distinto”.

Aunque, con los años, Shakira tuvo tiempo de componerle canciones especiales a su pareja, como Me enamoré, que hace parte del álbum El Dorado', este video tiene la magia de registrar un momento inesperado de espontaneidad de la cantante.



Las imágenes de ese instante especial fueron recuperadas por Shakira Récord, una cuenta de fans de la barranquillera en la red social Tick Tok, qué rápidamente se llenó de cientos de "me gusta".

