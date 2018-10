El concierto de Manzanero y Mocedades se hará en marzo

El concierto que finalmente no se realizó en la noche del domingo 21 de octubre -con público y artistas listos para entrar al teatro- tendrá una segunda oportunidad de llevarse a cabo el día 7 de marzo, de nuevo en el Teatro ABC de Bogotá.

Así lo informó, mediante un comunicado la empresa Flora Music, organizadora del espectáculo. En la misma comunicación dio su versión de los motivos por los que las autoridades locales impidieron la realización del mismo, de la siguiente manera:



"Durante el cambio de lugar del concierto -dice la explicación haciendo referencia al paso del espectáculo del Chamorro City Hall al Teatro ABC-, se generaron malas interpretaciones que desencadenaron errores en los procesos por parte de la empresa contratada para gestionar estas autorizaciones. Acatando la decisión de las autoridades, se procedió a no abrir las puertas de la sala".

Además de la explicación, Flora Music anunció lo que viene con respecto a la nueva fecha y la boletería.:



"Después de estudiada la situación con los responsables de la sala y artistas, hemos acordado en conjunto reprogramar el concierto para el día jueves 7 de marzo del 2019. Para las personas que ya cuentan con su entrada, les informamos que esta misma será válida para la nueva fecha".

Proceso de devolución del dinero

Por otro lado, está la opción de devolver el dinero a las personas que "no estén de acuerdo con el cambio", incluido el valor del servicio. Esta devolución se hará presentando las boletas en buen estado y documento de identidad en diferentes puntos de la ciudad, entre el 26 de noviembre y el 26 de enero del año entrante.



Las direcciones son las siguientes: Centro Comercial Andino Segundo Piso – Local 242 (de lunes a viernes, de 9 a.m. a 9 p.m.), Plaza de las Américas, local 1030 (horario: lunes 11 a.m. a 2 p.m. y de 3 a 8 p.m.; martes a sa´bado de 9 a.m. a 8 p.m. y domingos y festivos de 11 a.m. a 7 p.m.), Galerías Centro Comercial, entrada puerta 5 (lunes a viernes de 11 a.m. a 2 p.m. y de 3 p.m. a 7 p.m.).

Cultura y entretenimiento

EL TIEMPO

@CulturaET