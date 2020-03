¿Se puede decir 'Suba para arriba' o 'en el mundo mundial'?

Ricardo Gómez León pregunta si “dejó un legado” es una redundancia. Respuesta: No es redundancia errónea, sino locución expletiva, al estilo de “mendrugo de pan”, “lapso de tiempo”, “medioambiente”. Para el significado basta decir “dejó”, “mendrugo”, “lapso” y “ambiente”, pero para el colorido expresivo y la cadencia sonora conviene usar las locuciones completas.

Es bueno distinguir el error llamado redundancia, como “suba para arriba”, una obviedad, o “pero mas sin embargo”, locución en la que se dice tres veces lo mismo, de pleonasmo, figura literaria y de retórica que acude a la repetición para facilitar el significado o agregar emoción, belleza o expresividad.



También la iteración es figura de construcción, muy bien vista. La han usado mucho los poetas, como Federico García Lorca en su famoso “Verde que te quiero verde / verde viento verdes ramas / el barco sobre la mar / el caballo en la montaña”, que se oye incompleto todos los domingos en algún estadio de Colombia, y todos los hablantes cuando acuden a recursos como “mañana por la mañana”, “de tarde en tarde”, “poco a poco” y la más simpática, “en el mundo mundial”.



Entrá, subí, bajá



Santiago Pérez pregunta por la validez del voseo. Respuesta: El voseo es el uso del pronombre “vos”, equivalente a “tú” y a “usted”, posible en presente de indicativo, “entrás”, “subís”, “bajás”; en presente de subjuntivo, “para que entrés”, “cuando subás”, “cuando bajés”, y en imperativo “entrá”, “subí”, “bajá”. Tiene su origen en Andalucía, España, donde se usó hasta el siglo XVIII. Los andaluces lo trajeron a América, donde tiene plena vigencia y aceptación, especialmente en Nicaragua, Colombia, Uruguay y Argentina. La Academia lo declaró forma verbal correcta en 1960.



Aperturar



Hildebrando Muñoz López pregunta por el verbo “aperturar”. Respuesta: El Diccionario de la lengua española, DLE, registra el sustantivo “apertura”, con significados como ‘acto de comenzar’, ‘actitud de transigencia’ y ‘actitud de innovación’, pero no el verbo “aperturar”. El Diccionario panhispánico de dudas, 2005, anota que su uso es frecuente especialmente en el ámbito bancario, pero advierte que no se justifica. El Diccionario de americanismos, 2010, en cambio, sí lo admite, con el sentido de ‘inaugurar’.



Circunvalar



Jorge Alfredo Rodríguez pregunta por qué los cachacos decimos “circunvalar” y no “circunvalación”, que es lo correcto. Respuesta: El DLE registra la palabra “circunvalación”, como ‘vía de tránsito rodado que circunda un núcleo urbano al que se puede acceder por diferentes entradas’. Así se dice en Cali y en Barranquilla. En Bogotá se dice “circunvalar”, palabra que no figura en el DLE, pero sí en los decretos distritales que reglamentan su uso. Ese es su nombre oficial.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52

