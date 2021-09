Se fue X-504, el querido poeta Jaime Jaramillo Escobar

Con gran pesar, el mundo de la poesía colombiana recibió ayer la noticia del fallecimiento, en su residencia de Medellín, del escritor nadaísta Jaime Jaramillo Escobar, a los 89 años, mejor conocido como X-504. La noticia la confirmaron familiares suyos y el taller de poesía que dirigió en la Biblioteca Pública Piloto por más de 30 años.



“Es necesario haber sido amigo de un caballo para saber qué es la poesía”. Con esa frase definió el escritor antioqueño su primer contacto con este oficio, en medio de ese ambiente bucólico de la pintoresca población de Pueblorrico (Antioquia), donde nació en 1932 y transcurrió su infancia.

Desde ese momento, tuvo claro que lo suyo sería la poesía y que a ella le dedicaría gran parte de las actividades de su vida, como los talleres de poesía y creación literaria iniciados en 1985 en la Piloto de Medellín.



(Lea además: Falleció el poeta nadaísta Jaime Jaramillo Escobar, conocido como X-504)



Fue precisamente, en esos años de aventuras juveniles, cuando se conoció en la escuela con el también escritor Gonzalo Arango, con quien fundó el Nadaísmo.



Este movimiento intelectual debió su existencia a la perdurable obra de Jaramillo, hombre tímido y culto, que alejado de todos los ruidos del mundo vivió en Medellín, recordó el poeta Harold Alvarado Tenorio en una entrevista que le hizo en este diario hace unos años.



Arango y Jaramillo lideraron ese rebelde grupo de intelectuales, en el que también militaron Eduardo Escobar, Elmo Valencia, Jotamario Arbeláez, Humberto de la Calle, entre otros escritores. Todos ellos conformaron esa fuerza de corte contestatario que cambió la percepción de la literatura y el arte colombianos a mediados de los años 60 del siglo pasado.



Y a juzgar por sus vidas, a pesar de los excesos, la irreverencia y la bohemia extrema, los que todavía siguen incansables con sus textos –y los que ya partieron– pueden alegrarse, como las memorias de Gabriel García Márquez, que “vivieron para contarla”.



(Le puede interesar: Se fue Julio Paredes, autor del 'jardín secreto' de nuestra literatura)



Así lo recordó con su pluma juguetona hace unos años, precisamente, Jotamario Arbeláez en una de sus columnas de EL TIEMPO, cuando se publicó el libro X se escribe con J, que reunía la correspondencia con su viejo amigo Jaramillo Escobar.



“Querido Poeta X-504: Quién iba a creerlo. Llegamos al año 60 desde cuando surgimos como insurgentes, los vivos y nuestros muertos que continúan sentados a nuestra mesa. Con ellos tomo café todo el tiempo, más que con los del más acá que viven más lejos. Se nos va borrando el camino, pero hicimos lo que quisimos, con el beneplácito final del mundo que empezamos contraviniendo. Creo que mientras cumplimos cambiamos. No digamos que de pensar, sino de parejas y de parajes”, escribió Arbeláez.



Siempre con ese humor sarcástico a flor de piel, Jaramillo se autodenominó el poeta X-504, que –como comentó alguna vez– sonaba a placa de carro. Su obra se caracterizó por la ironía, el sarcasmo, los juegos paródicos del lenguaje popular, la irreverencia y el tono sentencioso con el que satirizaba la sociedad y sus costumbres.



Sobre por qué un buen día decidió revelar su verdadera identidad, Jaramillo le dijo a este diario: “Por cuestiones prácticas, más que todo. Porque llega un momento en el que uno tiene que ser responsable de lo que escribe... No tiene ningún misterio. Además, porque es la costumbre y es una universal: siempre hay alguien que si dice cosas para un público, pues, responde por lo que dijo, bien sea para sostenerlo, para explicarlo, para retractarse”.



Alguna vez el también poeta Elkin Restrepo escribió que “a los poetas como que los leen más cuando se mueren que cuando están vivos”, frase a la que se le puede replicar con una cita de Cicerón: “La vida de los muertos está en la memoria de los vivos”.



Precisamente, con esa manera de ser irreverente y burlona, en una de sus últimas conversaciones con EL TIEMPO, Jaramillo contó que le tenía sin cuidado si sus poemas serían leídos cuando él muriera. En esa oportunidad también habló de su taller de escritura, su gran amor.



“Una vez publicado no vuelvo a meterme con eso, ya no es mío. Soy muy libre. Yo no vivo pendiente de ser un poeta, ni de ser escritor, ni nada. Tengo el taller de poesía (Biblioteca Pública Piloto) porque se ha formado y yo puedo decir algunas cosas sobre literatura, pero el taller no lo hago yo, se hace entre todos. Me sorprende que algunos poemas, casi todos los que he escrito, hayan sobrevivido hasta ahora. Pero yo no me voy a quedar toda la vida pendiente de un poema que escribí hace más de 20 años, eso es una estupidez”, comentó.



En el año 2011, Jaramillo publicó Método fácil y rápido para ser poeta, dos pequeños tomos, que eran una especie de ‘joya’ editorial para los bibliófilos.



En esa ocasión también le contó a este diario para qué servía la poesía. “Para comprender el mundo. Los que dicen que no lo comprenden es porque les falta poesía. Y les falta porque desde niños no supieron lo que era. Todas las cosas importantes hay que aprenderlas antes de los 10 años”, dijo.



(Además: Lilly de Ungar: la librera que logró escapar de los nazis)



Para Jaramillo un poeta era aquel que no pierde contacto con la historia de la humanidad. “El que no sabe de dónde viene no puede saber para dónde va. La poesía es canto. Para cantar es necesario saber dónde se está parado, y, desde luego, conocer su arte”.



En esa oportunidad, asimismo, dejó muchos consejos para los novatos escritores. Como cuando explicó por qué muchas personas no sabían leer poesía. “La poesía es cosa de inspirados y para leerla es necesario inspirarse. La misma poesía lo inspira”, concluyó.



Buen viaje, querido maestro. Harán falta sus consejos.



CARLOS RESTREPO

REDACCIÓN CULTURA

@Restrebooks

Otras noticias de los libros: