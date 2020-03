Se filtra llamada que enfrentó a Taylor Swift y Kanye West por un rap

Una cuenta de procedencia anónima, dedicada a seguidores de Taylor Swift, publicó en redes sociales un vídeo que nunca antes se había visto y que contiene los 25 minutos de llamada en los que el rapero Kanye West supuestamente avisaba a la estrella de que la insultaría en una canción.



La enemistad entre Swift y West acumula varios enfrentamientos, pero uno de los más mediáticos se dio en 2016 tras la publicación del tema "Famous", que se convirtió en un éxito e incluía un verso despectivo sobre la cantante, que siempre defendió que no supo de ese contenido, una versión que la nueva filtración confirma.

"Creo que Taylor y yo todavía podríamos acostarnos. ¿Por qué? Porque yo hice famosa a esa zorra", cantó West en "Famous".



La línea fue criticada por otros artistas y por la propia Swift, que en todo momento aseguró que desconocía el contenido completo de la canción.



Como respuesta a la reacción, la mediática mujer de West, Kim Kardashian, publicó en 2016 un fragmento de la llamada entre ambos en el que se escuchaba a Swift dar la autorización para incluir la polémica linea.



"Nunca habría esperado que me avisaras de un verso de una de tus canciones, es algo muy educado por tu parte", decía Swift a West en el fragmento.



Aunque, tal y como defendió la estrella en su momento, la frase que escuchó Swift era muy diferente de la que finalmente se incluyó en el rap.



En la llamada publicada ahora se aprecia que West solamente mencionó la parte "creo que Taylor y yo todavía podríamos acostarnos", sin incluir ningún insulto ni nada peyorativo.



De hecho, se escucha a Swift decir que se "alegra porque no sea algo despectivo". "Cuánta expectación creaste. Pensaba que iba a ser algo como 'zorra tonta y estúpida'. Pero no lo es", valoró Swift.



Esta polémica es parte de la enemistad que ha enfrentado desde hace una década a West y Kardashian con Swift. Durante los premios MTV del 2009, la cantante -entonces desconocida para las masas- protagonizó uno de los momentos más repetidos del imaginario pop: Cuando recogía su primer premio, Kanye West interrumpió su discurso y quitó el micrófono sobre el escenario para decir que Beyoncé merecía ese galardón.



Justamente diez años después de aquel espectáculo, y con bastantes más premios bajo el brazo, la artista fue la protagonista de los American Music Awards en una gala que la coronó como la "artista de la década".



EFE/Los Ángeles