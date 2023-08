Miren ustedes cómo maneja Jaime Bayly las conjunciones adversativas. En la página 22 de su libro “Los genios” escribe: “La crítica literaria más exigente, no sólo la española, pero también la francesa afirmaba que Vargas Llosa había publicado no una, no dos, pero tres obras maestras”. Raro, ¿verdad? Cualquier otro escritor hubiera usado “sino” en vez de “pero”. Sin embargo, este uso no es erróneo.

El Diccionario de la lengua española dice que “pero” en vez de “sino” es “desusado”. “Desusado” no significa ‘erróneo’, sino, como dice IA, ‘extraño’, ‘inusual’ y ‘sorprendente’. Más sorprendente aún si se tiene en cuenta que Bayly es un jovencito de apenas 58 años.

Superagente



En cambio, en la página 23 hace decir a Vargas Llosa, personaje central de la historia, “Escribo todos los días, incluidos domingos y feriados”, y en la página 48 reitera “Vargas Llosa, que se despertaba a las seis de la mañana incluso los sábados, domingos y feriados”. Ambas, con el significado moderno de la palabra “feriados”, ‘días festivos’, y no con el antiguo y desusado, ‘días de trabajo, de feria’. A Belaúnde Terry le quita la tilde, y a Susana Diez, acaso sucesora de Susana Nueve, también (¿no será “Díez”?).



En la página 88 hace redundante a Patricia Llosa, “Lo va a matar a Mario” (sobra “lo”). En la página 171 dice que “Carmen Balcells es el súper agente 007”, confundiendo el adjetivo con el prefijo, “superagente”. En la página 62 inventa este galimatías verbal para García Márquez: “Si querían que Fidel deje en paz a Padilla, me hubiesen llamado, y yo hablaba con Fidel y lo convencía de soltarlo”. Una inconsecuencia de tiempos verbales, que habría que corregir así: “Si querían que Fidel dejara en paz a Padilla, me hubieran llamado, y yo habría hablado con él para convencerlo de que lo soltara”.



Otra rareza verbal es “Casi mataron a García Márquez en Manhattan” (p. 212), en vez de “casi matan”. Les sobra el artículo “una” a las frases “He decidido ser una escritora» (p. 181) y “Se había propuesto ser una escritora” (p. 222). En la página 181 Cortázar se desliza “por la mezzanine”, en italiano, en vez de “por el mezanine”, en español.

Sacar la vuelta



En la página 201 García Márquez canta manejando su BMW serie 5 azul metálico: «Después le pongo un letrero grande / de nubes blancas que diga a la luz: el que no vuela no sube», porque no le estaba cantando a Ada Luz, sino a Patricia Llosa.



En otras páginas nos enseña una expresión peruana, “me saca la vuelta”, que significa ‘me pone los cachos’, ‘me es infiel’, y una garciamarquiana, “la pava”, ‘la mala suerte’, que el personaje Gabo atribuye al oro, al exceso de oro. Pues bien, el pistero que le deja el puñetazo de Vargas Llosa a García Márquez, acompañado de las palabras “¡Es por lo que le hizo a Patricia!”, 1976, da pie a esta novela, muy bien investigada, con numerosos datos ciertos ya publicados en biografías de los dos puntales del boom de la literatura latinoamericana. Y, por supuesto, tiene no pocas escenas y diálogos imaginados por el autor, Jaime Bayly, que puede parecer fan de los protagonistas, pero que en realidad ha sido más su enemigo íntimo y rival. ¡Hay que leerla!



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

