Se disparan las ventas del libro 'Arsène Lupin', gracias a Netflix 

Los franceses se han lanzado de nuevo a la lectura del clásico escrito por Maurice Leblanc que narra las historias del ladrón de guante blanco Arsène Lupin, después del éxito de la serie de Netflix que se estrenó el viernes pasado.



En tan solo cinco días, Lupin se ha convertido en número uno en Estados Unidos y en Francia y ha provocado el aumento de ventas del primer libro de la serie, Caballero ladrón, de la editorial Hachette, que este 13 de enero lanza una nueva edición del libro.



"Después del estreno de la serie, hemos tenido que relanzar una reedición, de la que ya llevamos 10.000 ejemplares", declaró Cécile Teouanne, directora de Hachette Romans y Livre de Poche Jeunesse, al diario Le Parisien, que asegura que las plataformas de venta en línea han triplicado las ventas del libro.



La serie no es un adaptación de los obras de Leblanc, sino una interpretación actual del ladrón, que en la serie se llama Assane Diop, y cuyo referente vital es precisamente Arsène Lupin, quien le motivará para perpetrar los delitos que podemos ver a lo largo de los cinco capítulos que tiene la producción.



En esta nueva serie se incluye el cuento El collar de la reina, que es el punto de partida de la trama, protagonizada por el actor Omar Sy, conocido por la película Intocable, de 2011, y que se ha encargado de difundir pegando él mismo los carteles promocionales por todo París.



En este primer capítulo, el protagonista pretende ayudar a unos mafiosos de los suburbios de la capital a robar en el Museo del Louvre un collar que perteneció a la reina Maria Antonieta, que se subasta por 24 millones de dólares para saldar la deuda que tiene con ellos.



El éxito rotundo de la serie también es palpable en las librerías parisinas como Ici librairie, en el Boulevard Haussmann. Su cofundadora, Anne-Laure Vial, destacó cómo el estreno de la serie el pasado viernes ha generado un renovado interés en el personaje. "He trabajado este fin de semana y mucha gente vino a pedir el libro Caballero ladrón. No lo esperábamos y hemos tenido que doblar los pedidos", explicó.



Publicado en 1907, Arsène Lupin, caballero ladrón es una colección de nueve historias cortas que incluyen El collar de la reina, en el corazón de la trama de la serie. El ladrón de guante blanco es uno de los personajes más famosos de la literatura francesa y bien conocido en el Viejo Continente, con 17 novelas y 39 relatos cortos donde figuran sus hazañas.



El personaje de Lupin apareció por vez primera en una serie de relatos publicados en la revista Je Sais Tout en 1905, y desde entonces se han sucedido las interpretaciones y adaptaciones en cómics, obras de teatro, series de televisión e incluso videojuegos.



EFE