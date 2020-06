¿Se dice 'sector de la salud' o 'sector salud?

El columnista Manuel Guzmán-Hennessey escribe en su más reciente columna: “El armamento nuclear que espera en las santabárbaras de algunos países”, y muchos nos preguntamos qué es una santabárbara. Pues bien, es el nombre del ‘compartimiento del barco donde se guarda la pólvora’ y, por extensión, de otros lugares donde se almacena armamento. Se llama así porque en ellos suele haber una imagen de santa Bárbara.

Bárbara de Nicomedia, la santa en cuestión, es una joven del siglo III, cuyo padre la encierra en una torre, estilo Rapunzel, en represalia por su decisión de ser cristiana. Luego, por no obedecerlo en los planes de matrimonio que tenía para ella, la hace torturar y la condena a la guillotina. Cuando el verdugo descuelga la cuchilla para decapitarla, le cae un rayo. De ahí el grito de las tías en las tempestades, ¡santa Bárbara bendita!, y el papel que la piedad popular le ha asignado como patrona de mineros, polvoreros, artilleros y todos aquellos cuyo trabajo tiene relación con el fuego.



Sector salud



Pregunta de Elkin Rivera: ¿Sector cultural o sector cultura? Respuesta: La tradición en nuestro idioma es que expresiones como esta se formen con sustantivo y adjetivo, sector cultural, sector económico, sector de la salud, pero se están imponiendo de un tiempo para acá las expresiones formadas por dos sustantivos, sector salud, sector economía, sector cultura, lo que resulta cómodo por la economía de palabras, tiene aceptación social y marca, más que una deformación lingüística, un paso más en la evolución del idioma.



Un fenómeno similar se da con nombres de lugares y empresas. La tradición es que vaya primero el nombre genérico y después el propio, Plaza de Bolívar, Avenida Caracas, Hotel Tequendama, Radio Sutatenza, pero hoy es frecuente, y no hay por qué considerarlo erróneo, construir estos nombres al revés, Bolívar Plaza, Quinta Avenida, El Dorado Hotel, Blu Radio.



Otro triunfo



Julián Palacio Salcedo me envía esta frase de la información deportiva: “Cuadrado, por otro triunfo más”. Como el mismo corresponsal lo indica, se trata de una típica redundancia. Basta decir “… por otro triunfo”.



Adjetivos



Luis Fernando García Núñez me envía una colección de titulares de prensa, radio y televisión en los que el adjetivo inicial pondera, intensifica o exagera. Si se les quita la primera palabra, queda la información escueta, que algunos prefieren: Bondadosa donación del banco, Duro regaño del presidente al ministro, Dramático testimonio de un colombiano en Perú, Estruendosa caída de las bolsas de valores en el mundo, Conmovedoras palabras de un sacerdote en Brasil. Otros podrían pensar que esas primeras palabras de estos ejemplos orientan y motivan.



