Se dice 'había mil cajas' (no 'habían'). Cómo usar el verbo 'haber'

Con motivo de la pandemia ocasionada por el coronavirus, algunos países están facilitando el regreso de sus nacionales a la patria. En la información radial y televisiva se dice a veces “se repatria”, con pronunciación grave (re-pá-tria), y a veces con hiato final, “se repatría” (re-pa-trí-a). ¿Cuál de las dos pronunciaciones es la correcta? La Academia acepta las dos. El presente de indicativo puede ser “se repatria” o “se repatría”. También en subjuntivo hay dos formas correctas de conjugar este verbo, “cuando se repatrie” o “cuando de repatríe”.

Sí



Cita: “Allá si voy” (aviso de Uber). Mejor: “Allá sí voy”. La palabra si, sin tilde, es conjunción condicional, “Si está pavimentado, sí voy”.



Haber



Pregunta: ¿Cuándo va en plural el verbo “haber”?, Nelson Alejandro Camacho Sastre. Respuesta: Cuando es auxiliar de otro verbo, “habían salido”, “habrán entrado”, “han dicho”. En cambio, cuando va solo y significa ‘existir’, es invariable, “había una caja” y “había mil cajas” (no “habían”), “habrá alguna solución” y “habrá soluciones” (no “habrán”). La misma norma se aplica cuando “haber” tiene auxiliar, “suele haber un policía” y “suele haber varios policías” (no “suelen”).



Quejas de los lectores



María del Pilar Jaramillo: “No más ‘tips’, por favor. ‘Trucos’, ‘consejos’, ‘ideas’ ”. Comentario: Es muy posible que el DLE incluya tip, como voz española, si se tiene en cuenta que ya figuran top y tup.



Marco A. Gaviria B. dice: “En medios de comunicación algunos periodistas frecuentemente mencionan que a alguien le llegó ‘el recibo de la luz’, cuando comentan sobre abusos de las empresas de servicios públicos. Pero me parece que lo que llega al consumidor no es un recibo, sino una factura o cuenta de cobro, pues el recibo es la constancia de pago”. Comentario: Tiene toda la razón.



Mayo Monroy: “¿Por qué los periodistas colombianos al referirse al hecho tienen que adicionarle adjetivos como ‘desafortunadamente’, ‘tristemente’ o ‘lamentablemente’? Según entiendo, el periodista debe informar sin calificar emocionalmente el hecho”. Comentario: Cada vez se borra más la separación entre información y opinión. El viejo principio del periodismo que reza “los hechos son sagrados y los comentarios libres” ha ido desvaneciéndose. La noticia pura y dura convive hoy con el análisis y, sobre todo en radio y televisión, con la valoración y el contexto.



Fernando Arango Guarín: “Cuando los locutores de noticias comentan, apartándose del argumento escrito, dicen ‘obviamente’, aunque no sea obvio, o, ‘por supuesto’, sin que lo que se dice sea consecuencia de lo ocurrido, o ‘digamos’, cuando no digamos nada”. Comentario: Son recursos para hacer más amable la transmisión y no dejar baches, de los que, ¡claro!, no se debe abusar.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52

Preguntas: feravila@cable.net.co