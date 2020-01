¿Se dice 'el bóxer' o 'los bóxeres'; 'calzoncillo' o 'calzoncillos'?

Siempre hemos dicho “Salto del Tequendama”, “El Salto del Tequendama es una cascada natural...” (Wikipedia), “El agua devuelve la vida al Salto del Tequendama” (Efe), “El Salto del Tequendama es un lugar místico” (EL TIEMPO), “El histórico enigma de la altura del Salto del Tequendama” (El Espectador), “El Salto del Tequendama como inspiración” (Las2orillas).



Libros de historia recuerdan que un diluvio, como el que exigió a Noé hacer su arca, inundó la Sabana de Bogotá, y Bochica, al estilo de Moisés en el mar Rojo, tocó con su cayado de oro las aguas y formó el Salto del Tequendama, para salvar a los muiscas de morir ahogados.

Los científicos explican este mito como el retiro de los glaciares en la última Era del Hielo.



Pero como todo tiene que cambiar (!), el decreto 1869 del 2019 de Minambiente lo llama ahora “Salto de Tequendama”, sin la ele de toda la vida.



Bóxer



Pregunta: ¿Si me refiero a uno solo debo decir “el bóxer” o “los bóxeres”?, Andrés Alberto Aillón Diazgranados.



Respuesta: Hay palabras que pueden usarse en singular o en plural para referirse a un solo objeto. Es lo que pasa con nariz y narices, tijera y tijeras, calzoncillo y calzoncillos.



Lo mismo podría decirse de bóxer y bóxeres, sinónimos de calzoncillo y calzoncillos.

Sin embargo, resulta más claro llamar bóxer a la prenda unitaria, y dejar bóxeres para el conjunto de ellas.



Tips



Preguntas: ¿Siniestralidad o siniestrabilidad?, ¿portable o portátil?, ¿entreno o entrenamiento?, ¿tips o consejos?, ¿agendamiento o registro?, Enrique Ordóñez.

Respuestas: El DLE, 2014, registra como válidas las voces siniestralidad y siniestrabilidad, para ‘índice de siniestros’; portable y portátil, para ‘movible y fácil de transportar’, y entreno y entrenamiento, para ‘acción y efecto de entrenarse’.



En cambio, no registra tips, como sinónimo de consejos, lo que sí hace el Diccionario de americanismos, 2010, donde aparece como voz inglesa usada en varios países, lo que permitirá que pronto tenga carácter de voz española, como sucede ya con tup, ‘hijo menor’, y top, ‘prenda de vestir femenina que cubre el pecho y llega como mucho hasta la cintura’.



La palabra agendamiento no figura en ninguno de los diccionarios académicos.



Respectivamente



Pregunta: ¿Cuál es el uso correcto de “respectivamente”?, José J. Arias L.



Respuesta: Es un adverbio que se usa para indicar ‘correspondencia de elementos de una serie con elementos de otra’, “Cada alumno debe presentarse con su respectivo acudiente”, "80 % y 90 % corresponden al rendimiento en inglés y español, respectivamente”.



Se inició



Pregunta: ¿La carrera inició a las diez o se inició a las diez?, Enrique Ramírez.



Respuesta: Las dos formas son correctas.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52

Preguntas: feravila@cable.net.co