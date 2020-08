Se despide Opus, la banda que hizo bailar a Maradona en un estadio

Tras una carrera de casi cinco décadas la banda de Opus dirá adiós a los escenarios con el lanzamiento de un último álbum en noviembre de este año. “Hemos decidido cerrar el capítulo de Opus a finales de 2021”, revelaron en un comunicado sus integrantes. También fueron famosos por que hicieron bailar a Diego Armando Maradona en el precalentamiento de un partido con un estadio a reventar.

Fundado en 1973 en la ciudad austriaca de Graz y tras más de 1.500 actuaciones prometen dar lo mejor de sí para su recital de despedida en la Ópera de Graz. Opus irrumpió en la radio en 1985 con 'Life is Life' como un himno de poder y fuerza para alcanzar cualquier meta.



De hecho, además de convertirse en un himno para corear en espacios multitudinarios, la canción adquirió una fama mayor en un entreno de Diego Armando Maradona, cuando era el 10 del Napoli, antes de un partido contra el Bayern Munich.

En el estadio donde se iba a llevar el partido sonó 'Life is Life' y de pronto Maradona comenzó a bailar y hacer una cuantas piruetas con la pelota. Claro, las cámaras lo enfocaron y pronto se dieron cuenta que llevaba el ritmo del calentamiento con la canción.



Ese hecho sucedió el 19 de abril de 1989 en el Olímpico de Múnich. Era la vuelta de las semifinales de la Copa de la UEFA y el 2-2 clasificó al equipo italiano, que luego se enfrentaría al Stuttgart y al final se quedaría con el título.

30 años pasaron ya. El dia que Maradona maravilló al mundo con su entrada en calor, previo a la Semifinal de la Copa de la Uefa ante el Bayern Munich en Alemania, al ritmo de "Life is life". Mejor calentamiento de la historia ⚽️⚽️.



Ahora millones lo están reviviendo tras el anuncio de la banda al despedirse de sus fanáticos, entre los que está el jugador argentino y hasta su nieto Benjamín que, según palabras del propio Maradona el año pasado, adora el video y la canción de Opus.



Life is Life tiene en la cuenta original de Opus más de 28 millones de visualizaciones y fue de lejos la canción más famosa del grupo en todo el mundo. A pesar de que en muchas partes los consideran como el ejemplo de un solo éxito (One Hit Wonder), Opus tiene en realidad 17 álbumes grabados.



