Citas: "¿No estaba en pijama?" (Lady Masacre, p. 35), "Si eso hubiera sido así, la pijama hubiera estado empapada en sangre" (p. 36). Comentarios: la palabra pijama se usa en algunos países como sustantivo masculino. Un español le dice "el pijama y el albornoz" a lo que un colombiano suele llamar "la piyama y la bata".



Tratándose de una novela ambientada en Bogotá, con personajes bogotanos, lo más lógico es que se hable de "la piyama" y no de "la pijama". La palabra piyama, tal como se usa en Colombia, está registrada en el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, o sea, es voz castiza, lícita, correcta.

Ye y elle



Para que se entienda mejor, la segunda sílaba de pijama suena igual que la segunda sílaba de "ahijada", "quijada", "lejana", mientras que la segunda sílaba de piyama suena igual que segunda sílaba de aboyado (que flota en el agua), abollado (deprimido por golpes), maquillada. Es pertinente recordar aquí que la Ortografía de la lengua española, 2010, que trae también instrucciones sobre la forma correcta de pronunciar las palabras, indica que hoy por hoy la consonante ye (y) y el dígrafo elle (ll) tienen el mismo sonido. Suenan igual vaya (del verbo ir) y valla (cartel publicitario en calles y carreteras).

Jota



La jota (j), por su parte es en nuestro idioma letra gutural, como se advierte al pronunciar palabras como jamón, jefe, jirafa, José, junio, especialmente si las dice un español o la periodista colombiana Érika Fontalvo. Es tan difícil dar ese sonido, que japoneses, polacos e italianos que estudian español no lo logran. En general, los latinoamericanos pronunciamos mucho más suave la jota, pero sin que deje de ser sonido gutural. Italianos y japoneses prefieren este sonido. Aun así, algunos no lo logran. Cuando el papa polaco Juan Pablo II vino a Colombia, le decía Otamario al presentador de televisión Jotamario Valencia, ante la imposibilidad de llamarlo Jotamario.



En español, nunca la jota (j) adquiere el sonido de la ye (y), como pasa en palabras inglesas, como jet, John, junior. Tampoco la ge (g) se pronuncia como la ye (y), error frecuente al leer palabras como ángelus, magíster, mánager, que suelen pronunciarse en latín, /ányelus/, /mayíster/ y en inglés /mánayer/, cuando los sonidos correctos de estas tres palabras son /ánjelus/, /majíster/, /mánajer/. Para los críticos de esta columna, advierto que no se deben confundir escritura y pronunciación. Por ejemplo, se escribe ángelus (no ánjelus) y se pronuncia /ánjelus/, no /ányelus/.

Subjuntivo y condicional



Volvamos a la cita inicial de Lady Masacre, para hablar de la secuencia de tiempos. Muchas frases condicionales se expresan con el pretérito del subjuntivo terminado en -ra (fuera), y el condicional, terminado en -ría (compraría), "Si yo fuera rico, compraría un híbrido", no "Si yo fuera rico, comprara un híbrido". Casos similares, "si escampara, iría a mercar", no "si escampara, fuera a mercar"; "Si mejorara, saldría al parque", no "si mejorara, saliera al parque". Las frases de Lady Masacre, con todos los arreglos anotados, quedarían así: "¿No estaba en piyama?" (p. 35), "Si eso hubiera sido así, la piyama habría estado empapada en sangre" (p. 36).



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

fernandoavila1952@hotmail.com