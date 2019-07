Queen: un concierto histórico en Wembley, que no estaba programado

Ni siquiera estaba programado. El concierto del 12 de julio de 1986 fue el segundo recital que abrió la banda en el mítico estadio de Wembley, cuando se agotaron las entradas, en cuestión de horas, para el que darían inicialmente. Al final, en dos fechas, unos 200.000 espectadores asistieron a los shows.



Sin embargo, ese inesperado concierto del 12 de julio terminó pasando a la historia gracias al recital y la energía que ese día se gestó en ese lugar. Se convertiría en el concierto histórico de la última gira de Queen.

Magic Tour era el nombre de los conciertos que acompañaron el álbum A Kind of Magic (que se lanzó en 1986).



Fueron 28 canciones que Freddie Mercury, Bryan May, John Deacon y Roger Taylor, la formación original de Queen, interpretaron aquella jornada. Tie your mother down, In the lap of the gods… revisited, Seven seas of rhye, Tear It Up, A kind of magic, Under Pressure, Who Wants to Live Forever, I Want to Break Free, Now I am here y Love of my life, entre otras, retumbaron en el estadio.

La noche caía sobre Londres y las notas de clásicos de la banda como Hammer to fall, Crazy Little Thing Called Love, Radio Ga Ga, We will rock you, We are the champions y Bohemian Rhapsody enloquecieron a los asistentes. El concierto completo fue grabado en video y posteriormente editado en varios formatos.

REDACCIÓN CULTURA

@CulturaET