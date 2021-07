Se conmemoran 50 años de la muerte del grandioso Jim Morrison

Jim Morrison, músico, poeta, cantante de la famosa banda The Doors y uno de los referentes malditos del rock, murió hace cincuenta años en París y desde entonces se ha convertido en un mito perfecto, una leyenda creada en buena parte gracias a la influencia del cine.

El aniversario se cumple el sábado 3 de julio. Morrison murió a los 27 años en un apartamento del entonces barrio bohemio del Marais, en París, adonde se había trasladado para intentar dejar atrás su alcoholismo e insuflarse del espíritu artístico de la ciudad.



Con seis álbumes en solo cinco años, The Doors se convirtieron en un grupo de primera línea, conjugando canciones casi de un pop perfecto y salvaje, como ‘Light my Fire’, o mucho más oscuras y roqueras como ‘The End’ o la violenta ‘Riders on the Storm. A su vez Morrison cultivó su presencia escénica y una actitud provocadora que fue parte esencial de su éxito como cantante.



Jim Morrison viajó a París para dedicarse a proyectos musicales personales y tras una nueva inspiración artística. Foto: Portada del álbum An American Prayer / Elektra Records

Vestido de cuero negro y a veces con el torso desnudo, se convirtiera en un auténtico símbolo sexual para ambos géneros. Con The Doors hizo rock, pop y mucho blues-rock incisivo. Tras unos años de éxito y desenfreno, Morrison llegó a París en marzo de 1971 y apenas cuatro meses después fue encontrado muerto en el apartamento que tenía alquilado.



El médico que acudió certificó una muerte por un fallo cardíaco y no se le realizó una autopsia. Según varios conocidos y testigos, la causa más probable fue una sobredosis de heroína, pero jamás se investigó.



Fue enterrado en el cercano cementerio de Père Lachaise. Además, con el uso de canciones como The End" en ‘Apocalypse Now’ (1979), de Francis Ford Coppola, y con la película ‘The Doors’ (1991), de Oliver Stone y con un impresionante Val Kilmer convertido en el roquero, Morrison se mantuvo relevante por generaciones.

Su tumba se encuentra en el lugar donde reposan los restos de otros grandes como Oscar Wilde; Frédéric Chopin; Yves Montand; Edith Piaf; Marcel Proust, Miguel Ángel Asturias o Georges Bizet. La tumba de Morrison y las situadas a su alrededor están rodeadas por una valla quebusca proteger la intimidad del lugar. Hace un tiempo robaron de la tumba un busto de mármol y una placa.



