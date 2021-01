Se casó el salsero Víctor Manuelle

Tras fuertes rumores sobre que el noviazgo entre el salsero Víctor Manuelle y su novia Frances Franco había terminado, la pareja mostró las fotos de su matrimonio y de su felicidad.

“Después d 13 años d convivencia, hoy les anuncio que tomé una de las decisiones más importante de mi vida. Me casé con esta maravillosa mujer que decidió aceptarme y compartir nuestras vidas por el resto de nuestros días. @francesfranco17 me imagino que ya no me preguntarán más cuándo nos casamos. Les dije que cuándo fuera, YO se los iba a informar. ¡EXCLUSIVOOOOOO! Por si tienen alguna duda, nunca me había casado antes”, escribió el cantante en su Instagram.



No se informó ni la fecha ni el lugar del matrimonio, pero el novio dijo el sí con un traje azul mientras Frances Franco lució un traje blanco.



Víctor Manuelle, de 52 años, de origen puertorriqueño y llamado el ‘Sonero de la juventud’, conoció a Franco en el 2008 y desde ese año han estado juntos, convirtiéndose, además, en una de las parejas más estables del espectáculo.



El músico, reconocido en Colombia y la América salsera por canciones como Maldita suerte, Cómo duele, No quería engañarte y Tengo ganas, entre otras, ha tenido una carrera de 30 años.